सेना के ट्रक में आग: ट्रक पर रखी जेसीबी के बिजली के तारों के सम्पर्क में आने से शॉर्ट सर्किट

यह हादसा गुरुवार करीब साढ़े चार बजे हुआ। जानकारी के अनुसार जैसलमेर से सीमा क्षेत्र की ओर से आ रहे दो ट्रकों पर जेसीबी मशीन रखी थी। इसमें से एक ट्रक पर रखी जेसीबी का ऊपरी हिस्सा बिजली के तारों को छू गया, जिससे शॉर्ट सर्किट हुआ और देखते ही देखते आग भडक़ गई। ट्रक में सवार सेना के जवानों को विजय स्तंभ के पास मौजूद लोगों ने बताया, तब वे तत्काल ट्रक से उतरे। आस-पास मौजूद लोगों और होटल के स्टाफ सदस्यों ने आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया। सूचित किए जाने पर पुलिस और अग्रिशमन दस्ता मौके पर पहुंचा।