सेना के ट्रक में आग: ट्रक पर रखी जेसीबी के बिजली के तारों के सम्पर्क में आने से शॉर्ट सर्किट

जैसलमेर में सम मार्ग पर स्थित विजय स्तम्भ के पास सेना के ट्रक पर रखी जेसीबी के बिजली के तारों के सम्पर्क में आने से उसमें आग लग गई। इससे मौके पर अफरा- तफरी फैल गई। सेना और पुलिस के साथ अग्रिशमन दल और आमजन ने आग पर काबू पाने में साझा तौर पर प्रयास किए।
यह हादसा गुरुवार करीब साढ़े चार बजे हुआ। जानकारी के अनुसार जैसलमेर से सीमा क्षेत्र की ओर से आ रहे दो ट्रकों पर जेसीबी मशीन रखी थी। इसमें से एक ट्रक पर रखी जेसीबी का ऊपरी हिस्सा बिजली के तारों को छू गया, जिससे शॉर्ट सर्किट हुआ और देखते ही देखते आग भडक़ गई। ट्रक में सवार सेना के जवानों को विजय स्तंभ के पास मौजूद लोगों ने बताया, तब वे तत्काल ट्रक से उतरे। आस-पास मौजूद लोगों और होटल के स्टाफ सदस्यों ने आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया। सूचित किए जाने पर पुलिस और अग्रिशमन दस्ता मौके पर पहुंचा।
तीन दमकल गाडिय़ों ने करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह से काबू पाया। घटना में किसी प्रकार की जनहानि की जानकारी सामने नहीं आई है। हादसे में ट्रक और जेसीबी के कुछ हिस्से जलने से क्षतिग्रस्त हो गए। आग बुझाए जाने के बाद सेना के ट्रक को सुरक्षित स्थान पर रवाना कर दिया गया।त्वरित कार्रवाई से हालात पर नियंत्रणघटना सम मार्ग पर उस समय हुई, जब चार पहिया वाहनों के सम जाने का सिलसिला शुरू होता है। जेसीबी मशीन से आग की लपटों को देखकर मौके पर शुरुआती समय में हडक़ंप मचा रहा।
पुलिस ने यातायात को अन्य मार्गों से डायवर्ट किया। होटल के स्टाफ सदस्यों ने लपटें उठती देखकर होटल के फायर सेफ्टी इक्विपमेंट से आग पर काबू पाने का प्रयास किया। समय पर कार्रवाई होने से बड़ा हादसा टल गया, क्योंकि पास में भीड़- भाड़ और वाहनों की आवाजाही अधिक थी। पुलिस के अनुसार आग लगने के सटीक कारणों की जांच की जा रही है। पुलिस और संबंधित विभाग मिलकर जांच करेंगे।
