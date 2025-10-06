पत्रिका पड़ताल : जवाहिर अस्पताल में फायर सेफ्टी नाकाम… बस दिखावे तक ही सीमित इंतजाम

प्रदेश की राजधानी स्थित सवाई मानसिंह अस्पताल में आग लगने से 8 जनों को दर्दनाक मौत के बाद प्रदेश भर के अस्पतालों व चिकित्सा केंद्रों में मरीजों की सुरक्षा को लेकर नए सिरे से सवाल उठ गए हैं। पत्रिका टीम ने जिला मुख्यालय स्थित सबसे बड़े राजकीय जवाहिर चिकित्सालय में आग लगने की घटनाओं से निपटने के उपायों की जांच-पड़ताल की तो परिणाम यहां भी निराशाजनक मिले। यहां अग्निशमन के इंतजाम पूरी तरह से नाकाफी हैं। आग लगने जैसी घटनाओं से निपटने का पूरा दारोमदार सिर्फ यहां पोर्टेबल अग्निशामक यंत्र यानी फायर एक्सीटिंग्वीशर पर है। ये 4 किलो गैस की क्षमता वाले यंत्र अस्पताल की विभिन्न यूनिट्स में लगाए गए हैं। इसके अलावा आग बुझाने के व्यापक बंदोबस्त केवल सजावटी हैं। गौरतलब है कि पूर्व में जवाहिर चिकित्सालय और टीबी हॉस्पीटल आदि में आग लगने की कई घटनाएं घटित हो चुकी हैं।अस्पताल में जगह-जगह आग लगने के लिए प्राथमिक तौर पर काम आने वाले होज रील लगाए गए हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि ये केवल दिखावटी हैं। गौरतलब है कि होज रील को इमारतों में आग लगने की प्रारंभिक अवस्था में आग बुझाने के लिए डिजाइन किया जाता है, जिससे बड़ी आग बनने से पहले ही उसे नियंत्रित किया जा सके। इसमें एक लंबी, पतली नली लिपटी होती है जो पानी की एक स्थिर धारा प्रदान करती है। इसे इस्तेमाल करना अपेक्षाकृत आसान होता है और यह तुरंत पानी उपलब्ध कराता है, जिससे गैर-पेशेवर लोग भी इसका उपयोग कर सकते हैं।