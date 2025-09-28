पटवारियों को मुख्यालय पर रहने का आदेश, भवनों का टोटा

राज्य सरकार की ओर से किसानों को राहत दिलाने के लिए पटवारियों को मुख्यालयों पर रहने के लिए आदेश जारी कर दिए गए है, लेकिन पोकरण विधानसभा क्षेत्र में कहीं भवन क्षतिग्रस्त हालत में है तो कहीं भवनों का ही अभाव है। ऐसे में न तो किसानों को राहत मिल रही है और न ही सरकार की मनसा पूरी हो रही है। जानकारी के अनुसार प्रदेश में 2 वर्ष पूर्व एक आदेश जारी किया गया था, जिसके अंतर्गत प्रदेशभर में कार्यरत पटवारियों व ग्राम विकास अधिकारियों को मुख्यालयों पर रहने के लिए निर्देशित किया गया था। पोकरण विधानसभा क्षेत्र के दो उपखंड क्षेत्रों पोकरण में 29 व भणियाणा में 9 कुल 38 पटवार क्षेत्र है। इनमें से आधे से अधिक भवन जर्जर पड़े है। ऐसे में इन भवनों में पटवारियों का रहना तो दूर काम करना भी मुश्किल हो रहा है।