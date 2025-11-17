पेन्शनर्स को दवा नहीं मिलने पर जताया रोष, कलेक्टर को सौंपा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन

परमानंद कपटा ने कहा कि सहकारी भंडार सरकार से भुगतान नहीं मिलने का हवाला देकर दवा देने से इनकार कर रहा है, जबकि प्रदेशभर में सहकारी भंडार आरजीएचएस योजना के तहत दवाएं उपलब्ध कराने के लिए बाध्य हैं। जैसलमेर में भंडार प्रबंधकों की उदासीनता के चलते लंबे समय से दवाइयों की आपूर्ति ही नहीं मंगाई गई। निजी अनुबंधित दुकानों ने भी इसी आधार पर दवा वितरण रोक रखा है।पेंशनर्स ने इस स्थिति को तुरंत सुधारने और दवा उपलब्धता सुनिश्चित करने की मांग रखी। धरने में बड़ी संख्या में पेन्शनर शामिल हुए, जिनमें रमनलाल पवार, ओमप्रकाश केवलिया, मोहनलाल भाटिया, रामचंद्र गोपा, प्रेमसिंह, मूलशंकर बिस्सा, बंशीधर पुरोहित, आनंद पुरोहित, महेश व्यास, नंदलाल व्यास, शिवरतन पुरोहित, जेठमल जिनगर और मोहनलाल पुरोहित प्रमुख रूप से शामिल रहे।