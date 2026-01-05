गोलियां और सिरप: इलाज के नाम पर खामोशी से फैलता नशा

दवा… तो बीमारी से राहत देती है, लेकिन अब चिंताजनक बात यह है कि गोलियां और कफ सिरप अब नशे का आसान रास्ता बन चुकी हैं। यह नशा न तो गलियों में खुलेआम बिकता दिखता है, न ही इसकी गंध शराब जैसी पहचान देती है। यह खामोशी से घरों में प्रवेश करता है, स्कूल-कॉलेज की दहलीज लांघता है और किशोर उम्र को अपराध की ओर धकेल रहा है। दर्द निवारक टैबलेट, खांसी के सिरप, नींद की गोलियां—इन सबका उपयोग अब बीमारी के लिए नहीं, बल्कि ' हाई ' पाने के लिए किया जा रहा है। मेडिकल शब्दों की आड़ में यह नशा वैध दिखता है और हकीकत यह भी है कि इन दवाओं को समाज नशा मानने को तैयार ही नहीं। यही वजह है कि रोक-टोक, निगरानी और संवाद तीनों ही कमजोर पड़ जाते हैं।