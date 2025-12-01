पिंक पखवाड़ा शुरू, एनीमिक गर्भवती महिलाओं को मिलेगा जीवनरक्षक एफसीएम उपचार

जैसलमेर जिले में मातृ स्वास्थ्य मजबूत बनाने की दिशा में सोमवार से विशेष अभियान पिंक पखवाड़ा शुरू हुआ है, जो 15 दिसंबर तक चलेगा। अभियान का उद्देश्य गंभीर एनीमिया से जूझ रहीं गर्भवती महिलाओं को समय पर उपचार उपलब्ध कराना और उन्हें एनीमिया मुक्त बनाना है।

सीएमएचओ डॉ. राजेंद्र कुमार पालीवाल ने बताया कि पीसीटीएस सहित अन्य स्रोतों से पहचानी गई गंभीर एनीमिक गर्भवती महिलाओं को इस अवधि में एफसीएम (फेरिक कार्बोक्सी माल्टोज) इंजेक्शन लगाए जाएंगे। इसके लिए जिलेभर के चिकित्सकों को प्रशिक्षण दिया गया है। कार्यक्रम नोडल अधिकारी, जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी डॉ निखिल शर्मा ने बताया कि जिन गर्भवती महिलाओं का हीमोग्लोबिन स्तर अत्यंत कम है और आयरन गोलियां लेने के बावजूद सुधार नहीं हो रहा, उन्हें चिकित्सकीय परामर्श के अनुसार एफसीएम इंजेक्शन दिए जाएंगे। यह सुरक्षित उपचार है और इससे हीमोग्लोबिन तेजी से बढ़ता है।