पोकरण: एक साल बाद भी जगह निर्धारित नहीं कर पाई नगरपालिका

पोकरण कस्बे में आधुनिक सुविधाओं से युक्त टाउन हॉल का अभी तक इंतजार बना हुआ है। गत छह माह से चल रही भूमि आवंटन की प्रक्रिया भी पूरी नहीं हो पाई है। ऐसे में टाउन हॉल का इंतजार लंबा होता जा रहा है। गौरतलब है कि पोकरण जिले का बड़ा कस्बा है और सरहदी जिले का प्रवेश द्वार भी माना जाता है। ऐतिहासिक, सामरिक व धार्मिक रूप से पोकरण महत्वपूर्ण स्थल है। यहां के ऐतिहासिक स्थलों के भ्रमण के लिए प्रतिवर्ष हजारों पर्यटक पहुंचते है। जैसलमेर जाने व वापिस आने वाले पर्यटक पोकरण होकर गुजरते है। रामदेवरा में बाबा की समाधि के दर्शनों के लिए भी प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु आते है। सामरिक रूप से भी पोकरण का विशेष महत्व है। ऐसे में वर्ष भर छोटे-बड़े आयोजन होते रहते है। ऐसे में वर्षों से पोकरण में टाउन हॉल की मांग की जा रही थी। गत फरवरी- 2025 में राज्य सरकार की ओर से पोकरण में टाउनहॉल की घोषणा की गई।