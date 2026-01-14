पोकरण: एक साल बाद भी जगह निर्धारित नहीं कर पाई नगरपालिका

पोकरण कस्बे में आधुनिक सुविधाओं से युक्त टाउन हॉल का अभी तक इंतजार बना हुआ है। गत छह माह से चल रही भूमि आवंटन की प्रक्रिया भी पूरी नहीं हो पाई है। ऐसे में टाउन हॉल का इंतजार लंबा होता जा रहा है। गौरतलब है कि पोकरण जिले का बड़ा कस्बा है और सरहदी जिले का प्रवेश द्वार भी माना जाता है। ऐतिहासिक, सामरिक व धार्मिक रूप से पोकरण महत्वपूर्ण स्थल है। यहां के ऐतिहासिक स्थलों के भ्रमण के लिए प्रतिवर्ष हजारों पर्यटक पहुंचते है। जैसलमेर जाने व वापिस आने वाले पर्यटक पोकरण होकर गुजरते है। रामदेवरा में बाबा की समाधि के दर्शनों के लिए भी प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु आते है। सामरिक रूप से भी पोकरण का विशेष महत्व है। ऐसे में वर्ष भर छोटे-बड़े आयोजन होते रहते है। ऐसे में वर्षों से पोकरण में टाउन हॉल की मांग की जा रही थी। गत फरवरी- 2025 में राज्य सरकार की ओर से पोकरण में टाउनहॉल की घोषणा की गई।
करीब एक वर्ष पूर्व राज्य सरकार की ओर से बजट में की गई घोषणा के बाद नगरपालिका की ओर से कस्बे में टाउन हॉल के लिए जमीन की कार्रवाई शुरू की गई। जिसके अंतर्गत गत जून 2025 में फलसूंड रोड पर भूमि प्रस्तावित की गई थी, लेकिन अभी तक जमीन आवंटन को लेकर कोई कवायद नहीं हो पाई है।
कस्बे में नगरपालिका की ओर से अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त टाउनहॉल बनाने की योजना है। टाउनहॉल से आधुनिक तकनीकी व सुविधाओं से युक्त मंच आमजन को मिल सकेगा। हॉल में वातानुकूलित सभागार, डिजीटल मंच, ध्वनि एवं प्रकाश व्यवस्था, पार्किंग आदि व्यवस्थाएं होगी। टाउन हॉल निर्माण से कस्बे को एक बेहतर सामुुदायिक मंच मिल सकेगा और और सांस्कृतिक, सामाजिक व सरकारी आयोजनों में भी राहत मिलेगी।
सरहदी क्षेत्र होने से पोकरण का सामरिक और सांस्कृतिक महत्व है। टाउन हॉल जैसा प्रोजेक्ट कस्बे की सुंदरता और उपयोगिता में चार चांद लगा सकता है, लेकिन वर्तमान में टाउन हॉल का प्रोजेक्ट अधरझूल में अटका हुआ है।
राज्य सरकार की ओर से टाउन हॉल की घोषणा की गई थी। जिसके बाद रुडसिको हाउसिंग को राशि आवंटित कर दी गई। करीब 12 करोड़ रुपए की राशि से कस्बे में टाउन हॉल का निर्माण होना है। इसके लिए निविदा प्रक्रिया भी पूर्ण कर ली गई है, लेकिन भूमि आवंटन नहीं होने के कारण कार्य शुरू नहीं हो सका है।
चिह्नित कर दी भूमि
टाउन हॉल के लिए फलसूंड रोड पर भूमि चिन्हित की गई है। अगले सप्ताह तक भूमि आवंटन की कार्रवाई के बाद भूमि पूजन व शिलान्यास कर दिया जाएगा।
