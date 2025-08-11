पोकरण : रेलवे स्टेशन पर अधूरा पुलिया, कार्य ठप… बढ़ी मुसीबत

आजादी से पुराने पोकरण के रेलवे स्टेशन पर गत दो माह से ओवरब्रिज का निर्माण कार्य बंद है, ऐसे में कार्य में देरी हो रही है। इसके साथ ही यहां निर्माण सामग्री के कारण यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बावजूद इसके जिम्मेदारों की ओर से कोई कवायद नहीं की जा रही है। गौरतलब है कि पोकरण में रेलवे स्टेशन की स्थापना 1939 में हुई थी। वर्षों बाद यहां विकास कार्य शुरू किए गए। जिसके अंतर्गत रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म का विस्तार किया गया और प्लेटफार्म संख्या दो को भी शुरू किया गया। इसके साथ ही नए भवन निर्माण करवाने व विद्युतीकरण करने का कार्य किया गया। रेलवे स्टेशन पर दो प्लेटफार्म हो जाने और रेलों की संख्या बढ़ जाने से यहां ओवरब्रिज की आवश्यकता महसूस हो रही है, जिसको लेकर विभाग की ओर से करीब डेढ़ वर्ष पूर्व यहां ओवरब्रिज का निर्माण कार्य भी शुरू किया गया। ओवरब्रिज का कार्य गत दो माह से पूरी तरह से बंद पड़ा है। ऐसे में अधरझूल में लटके कार्य के कारण यात्रियों को परेशानी हो रही है।