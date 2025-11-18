पोकरण: पर्यटकों-श्रद्धालुओं का प्रमुख मार्ग, रोज हजारों की आवाजाही… फिर भी शौचालय की व्यवस्था नहीं

कस्बे के मुख्य चौराहों और आसपास क्षेत्रों में सार्वजनिक शौचालयों की भारी कमी के कारण विशेषकर महिलाओं को गंभीर असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। स्थिति यह है कि जहां एक-दो स्थानों पर शौचालय बने भी हैं, वे सफाई के अभाव में गंदगी व कचरे से अटे पड़े हैं, जिनके पास से गुजरना भी मुश्किल हो जाता है। पोकरण को जैसलमेर का मुख्य प्रवेश द्वार माना जाता है। प्रतिवर्ष जैसलमेर जाने वाले लाखों पर्यटकों में से करीब 90 प्रतिशत पर्यटक इसी कस्बे से होकर गुजरते हैं। इसके अलावा रामदेवरा में बाबा रामदेव की समाधि पर दर्शन करने आने वाले 50 लाख से अधिक श्रद्धालु भी इसी मार्ग से आवागमन करते हैं। जैसलमेर और रामदेवरा से लौटने वाले पर्यटक भी इसी मार्ग से वापस जाते हैं, जिससे कस्बे में आवाजाही लगातार बढ़ी रहती है।