पोकरण: बाबा के गुरु के दर पर आस्था का रेला, उमड़ रही श्रद्धालुओं की भीड़

बाबा रामदेव के गुरु बालीनाथ महाराज के आश्रम में दर्शनार्थ भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। ऐसे में सुबह के समय यहां कतारें लग रही है और आसपास क्षेत्र में चहल पहल भी नजर आ रही है। गौरतलब है कि कस्बे में रामदेवसर तालाब के पास ही बाबा रामदेव के गुरु बालीनाथ महाराज का आश्रम स्थित है। रामदेवरा आने वाले अधिकांश श्रद्धालु इस आश्रम के दर्शनों के बिना अपनी यात्रा अधूरी समझते है। इसलिए रामदेवरा में दर्शनों के बाद सीधे पोकरण पहुंचते है और आश्रम के दर्शन कर फोर्ट का भ्रमण करते है। गत एक माह से श्रद्धालुओं की आवक निरंतर जारी है। साथ ही गत 2 दिनों से चल रहे भादवा मेले के दौरान भी प्रतिदिन श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। जिससे आश्रम के साथ आसपास क्षेत्र में रेलमपेल लगी हुई है।