जैसलमेर

पोकरण: बाबा के गुरु के दर पर आस्था का रेला, उमड़ रही श्रद्धालुओं की भीड़

बाबा रामदेव के गुरु बालीनाथ महाराज के आश्रम में दर्शनार्थ भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। ऐसे में सुबह के समय यहां कतारें लग रही है और आसपास क्षेत्र में चहल पहल भी नजर आ रही है।

जैसलमेर

Deepak Vyas

Aug 26, 2025

बाबा रामदेव के गुरु बालीनाथ महाराज के आश्रम में दर्शनार्थ भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। ऐसे में सुबह के समय यहां कतारें लग रही है और आसपास क्षेत्र में चहल पहल भी नजर आ रही है। गौरतलब है कि कस्बे में रामदेवसर तालाब के पास ही बाबा रामदेव के गुरु बालीनाथ महाराज का आश्रम स्थित है। रामदेवरा आने वाले अधिकांश श्रद्धालु इस आश्रम के दर्शनों के बिना अपनी यात्रा अधूरी समझते है। इसलिए रामदेवरा में दर्शनों के बाद सीधे पोकरण पहुंचते है और आश्रम के दर्शन कर फोर्ट का भ्रमण करते है। गत एक माह से श्रद्धालुओं की आवक निरंतर जारी है। साथ ही गत 2 दिनों से चल रहे भादवा मेले के दौरान भी प्रतिदिन श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। जिससे आश्रम के साथ आसपास क्षेत्र में रेलमपेल लगी हुई है।

आश्रम व गेंद के कर रहे दर्शन

बालीनाथ महाराज के आश्रम के साथ ही श्रद्धालुओं की यहां स्थापित भैरव राक्षस की मूर्ति व परचा बावड़ी में बाबा की गेंद के प्रति अथाह आस्था है। आश्रम के दर्शनों के साथ ही श्रद्धालु परचा बावड़ी व गेंद के दर्शन कर रहे है, जिससे यहां भी लंबी कतारें नजर आ रही है।

बाजार में रौनक, मिल रहा रोजगार

बाबा के जातरुओं की आवक बढऩे से कस्बे का बाजार चमक उठा है। बालीनाथ महाराज के आश्रम के पास ही करीब 2 दर्जन अस्थायी दुकानें एवं भोजन के ढाबे लगे हुए है। ऐसे में लोगों को रोजगार मिल रहा है। इसके अलावा मुख्य बाजार व सड़कें बाबा के भक्तों से अटी हुई है। ऐसे में व्यापारियों के चेहरों पर रौनक नजर आ रही है। रामदेवरा मेले के मद्देनजर सीजनल धंधे करने वाले छोटे-मोटे व्यापारियों का काम चल पड़ा है। रामदेवरा के साथ ही पोकरण में भी श्रद्धालु खरीददारी कर रहे है।

Published on:

26 Aug 2025 08:44 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / पोकरण: बाबा के गुरु के दर पर आस्था का रेला, उमड़ रही श्रद्धालुओं की भीड़

