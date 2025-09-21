पोकरण: 32 वाहनों के काटे चालान, 3 जने गिरफ्तार

यातायात पुलिस की ओर से चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत रविवार को 32 वाहनों के चालान काटे गए। साथ ही शराब पीकर वाहन चलाने पर 3 जनों को गिरफ्तार किया गया। यातायात पुलिस प्रभारी सहायक उपनिरीक्षक सवाईसिंह तंवर ने बताया कि पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे के निर्देशानुसार यातायात नियमों की पालना नहीं करने वाले वाहनों के चालान काटे जा रहे है। साथ ही शराब पीकर वाहन चलाने वालों को गिरफ्तार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सोमवार को ओवरलोड, हेलमेट व सीट बेल्ट नहीं लगाने एवं अन्य यातायात नियमों के अंतर्गत 32 वाहनों के चालान काटे गए है। उनके नेतृत्व में रामदेवरा में ओमप्रकाश, हरिशंकर, महेश पूनिया, हेमाराम की टीम ने पोकरण रोड पर शराब पीकर कार चलाने पर ब्रिथ इन लाइट यंत्र से जांच कर गुजरात के धानेरा थानांतर्गत लाधापुरा निवासी सुरेशभाई पुत्र शंकरलाल को गिरफ्तार किया गया। इसी प्रकार पोकरण में जितेन्द्रकुमार सांवरीज, रेंवतराम, विशालकुमार, ओमप्रकाश, हरिशंकर, कमालखां, अचलाराम की टीम ने शक्तिस्थल के पास बिना नंबरी मोटरसाइकिल रुकवाकर चालक की जांच की तो उसके शराब पीए होने की पुष्टि हुई। जिस पर बारां जिले के छबड़ा निवासी राधेश्याम पुत्र देवचंद को गिरफ्तार किया। इसी तरह मदरसा रोड पर मोटरसाइकिल रुकवाकर चालक की ब्रिथ इन लाइट यंत्र से जांच करने पर उसके शराब पीए होने की पुष्टि हुई। जिस पर बाइक चालक कस्बे के वार्ड संख्या 16 निवासी दीपचंद पुत्र पूजाराम कुम्हार को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा और यातायात नियमों की पालना नहीं करने एवं शराब पीकर वाहन चलाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।