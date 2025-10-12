पोकरण: मिट्टी के दीपक व मूर्तियों से होगा 2.50 करोड़ का व्यापार

दीपावली के त्योहार पर कुंभकारों की ओर से मिट्टी के दीपक सहित मूर्तियां व अन्य सामान तैयार कर उन्हें बाजार में बेचने की तैयारी की जा रही है। ऐसे में कुंभकारों को अच्छी आमदनी की आस जगी है। गौरतलब है कि प्रतिवर्ष श्राद्ध पक्ष की समाप्ति के बाद नवरात्रा की शुरुआत में ही मिट्टी के दीपक बनाने का कार्य शुरू कर दिया जाता है। अब दीपावली के त्यौहार के नजदीक आने के साथ कुंभकार समाज के लोग युद्धस्तर पर कार्य कर मिट्टी के दीपक तैयार कर रहे है। दीपक व मूर्तियां तैयार होने के बाद स्थानीय बाजारों के साथ ही इन्हें बाहर भी भेजा जाएगा, जिससे परिवारों को अच्छी आमदनी की आस है। दीपावली के त्योहार को देखते हुए पोकरण की लाल मिट्टी से बने दीपक और गणेश व मां लक्ष्मी की छोटी छोटी प्रतिमाओं को बनाने व उन्हें पकाने का कार्य नवरात्रा स्थापना के साथ शुरू कर दिया गया था। पोकरण की लाल मिट्टी के बने कलात्मक पोट्स व खिलौनों ने देश विदेश में अपनी पहचान बनाई है और विभिन्न खिलौने व आइटम देश के बड़े शहरों में लगने वाले हाट बाजारों में विक्रय किए जाते है। इसके साथ ही मिट्टी के दीपक भी दीपावली के त्यौहार पर विक्रय होते है।