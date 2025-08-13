पोकरण: फसलों को बारिश का इंतजार, किसानों के उभरने लगी चिंता

अगस्त माह का दूसरा पखवाड़ा शुरू होने वाला है, लेकिन बारिश के बिना खेत सूख रहे है और किसान दिन-रात आसमान की ओर टकटकी लगाए बैठे है। गत 25 दिनों से बारिश न होने के कारण खेतों में खड़ी बाजरा और ग्वार की फसलों में नुकसान की आशंका है। गौरतलब है कि इस वर्ष मई व जून माह में कुछ बारिश हुई। इसके बाद जुलाई माह में तेज बारिश का दौर चला। 20 जुलाई के बाद बारिश का दौर थम गया। अगस्त का के दूसरे पखवाड़े तक भी बारिश नहीं हुई है। ऐसे में किसानों को नुकसान की चिंता सताने लगी है। यदि सितंबर माह के पहले सप्ताह तक बारिश नहीं होती है तो किसानों की मेहनत पर पानी फिर जाएगा और फसलों में नुकसान की आशंका है।