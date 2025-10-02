Patrika LogoSwitch to English

जैसलमेर

पोकरण: टूटा दशानन का गुरूर.. अग्निबाण चलाने के साथ ही पुतलों का दहन

पाप पर पुण्य व बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व दशहरा गुरुवार को कस्बे में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया।

2 min read

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Oct 02, 2025

पाप पर पुण्य व बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व दशहरा गुरुवार को कस्बे में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थित खेल मैदान में नगरपालिका अध्यक्ष मनीष पुरोहित की अध्यक्षता, पूर्व विधायक सांगसिंह भाटी, उपखंड अधिकारी लाखाराम चौधरी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रवीणकुमार सैन, पुलिस उपाधीक्षक भवानीसिंह राठौड़, पालिका उपाध्यक्ष संजना चंदेल, भाजपा जिलाध्यक्ष दलपत हींगड़ा, प्रदेश मंत्री आईदानसिंह भाटी, जिला उपाध्यक्ष नारायणसिंह तंवर, महामंत्री संतोष पालीवाल, भाजपा नेता जुगलकिशोर व्यास, थानाधिकारी छत्तरसिंह देवड़ा, अधिशासी अधिकारी झब्बरसिंह चौहान के आतिथ्य में आयोजित समारोह में सैकड़ों लोगों की उपस्थिति में रावण, कुंभकरण व मेघनाद के पुतलों का दहन किया गया। विजय दशमी के मौके पर नगरपालिका की ओर से आयोजित दशहरा मेले में कस्बे के साथ ही रामदेवरा, ऊजला, लवां, गोमट, केलावा, बड़ली सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से आए लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर मेला स्थल पर बाहर से बुलाए गए सिद्ध हस्त व विशेषज्ञ कलाकारों की ओर से आसमान में रंगबिरंगी आतिशबाजी की गई, जिसका लोगों ने जमकर लुत्फ उठाया।

पूजा-अर्चना के बाद किया दहन

पंडित अजय व्यास के सानिध्य में रावण, कुंभकरण व मेघनाद के विशाल पुतलों की विधि विधान से पूजा-अर्चना की। इस मौके पर राम, लक्ष्मण व हनुमान की एक झांकी सजाई गई। राम के रूप में अनमोल केवलिया, लक्ष्मण के रूप में भावेश चांडक, हनुमान के रूप में जयंत व्यास आकर्षण का केन्द्र रहे। शाम 6.49 बजे तीर चलाकर रावण का दहन किया गया। दशहरा मैदान में देखते ही देखते आतिशबाजी व शोर शराबे के बीच तीनों पुतले जलने लगे।

45 फीट रावण का पुतला 8 मिनट में ढेर

नगरपालिका की ओर से बनाया गया 45 फीट का रावण का पुतला अग्नि बाण चलाने के करीब 10 मिनट बाद जलना शुरू हुआ। इस दौरान तेज धमाकों के साथ आतिशबाजी चलती रही। साथ ही पहले मेघनाद और फिर कुंभकरण के पुतले 5-5 मिनट में जले। तीर चलाने के करीब 10 मिनट बाद रावण का पुतला जलना शुरू हुआ और 8 मिनट में पुतला जल गया। पुतलों के दहन के साथ ही की गई आतिशबाजी से पूरा आसमान पटाखों की गूंज व रंगों से सरोबार हो गया। करीब आधे घंटे तक चले आतिशबाजी व पुतलों के दहन के कार्यक्रम के दौरान आमजन में उत्साह नजर आया और भगवान राम के जयकारों से आसमान गूंजायमान कर दिया।

राम के जीवन से लें प्रेरणा

कार्यक्रम के दौरान नगरपालिका अध्यक्ष मनीष पुरोहित ने असत्य पर सत्य की जीत के पर्व की बधाई देते हुए भगवान श्रीराम के मर्यादित जीवन से प्रेरणा लेकर आगे बढऩे की बात कही। अधिशासी अधिकारी झब्बरसिंह चौहान ने सभी को धन्यवाद ज्ञापित किया। इससे पूर्व नगरपालिका की ओर से अधिकारियों का साफा पहनाकर स्वागत व अभिनंदन किया गया।

