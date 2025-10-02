पोकरण: टूटा दशानन का गुरूर.. अग्निबाण चलाने के साथ ही पुतलों का दहन

पाप पर पुण्य व बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व दशहरा गुरुवार को कस्बे में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थित खेल मैदान में नगरपालिका अध्यक्ष मनीष पुरोहित की अध्यक्षता, पूर्व विधायक सांगसिंह भाटी, उपखंड अधिकारी लाखाराम चौधरी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रवीणकुमार सैन, पुलिस उपाधीक्षक भवानीसिंह राठौड़, पालिका उपाध्यक्ष संजना चंदेल, भाजपा जिलाध्यक्ष दलपत हींगड़ा, प्रदेश मंत्री आईदानसिंह भाटी, जिला उपाध्यक्ष नारायणसिंह तंवर, महामंत्री संतोष पालीवाल, भाजपा नेता जुगलकिशोर व्यास, थानाधिकारी छत्तरसिंह देवड़ा, अधिशासी अधिकारी झब्बरसिंह चौहान के आतिथ्य में आयोजित समारोह में सैकड़ों लोगों की उपस्थिति में रावण, कुंभकरण व मेघनाद के पुतलों का दहन किया गया। विजय दशमी के मौके पर नगरपालिका की ओर से आयोजित दशहरा मेले में कस्बे के साथ ही रामदेवरा, ऊजला, लवां, गोमट, केलावा, बड़ली सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से आए लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर मेला स्थल पर बाहर से बुलाए गए सिद्ध हस्त व विशेषज्ञ कलाकारों की ओर से आसमान में रंगबिरंगी आतिशबाजी की गई, जिसका लोगों ने जमकर लुत्फ उठाया।