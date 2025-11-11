पोकरण: अस्पताल में श्वान घुसा, रक्त से सना पॉलीथिन लेकर घूमता रहा

पोकरण कस्बे का राजकीय जिला चिकित्सालय, जहां सुरक्षा व्यवस्था राम-भरोसे ही है। जिसकी बानगी मंगलवार को सुबह उस समय देखने को मिली, जब एक श्वान रक्त से सनी पॉलिथिन लेकर अस्पताल गैलेरी में घूमते हुए परिसर पहुंच गया। गौरतलब है कि कस्बे में जिला स्तर का राजकीय अस्पताल स्थित है। यहां सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। कई बार व रात में आवारा पशुओं की भी यहां आवाजाही रहती है। कई बार श्वान खुलेआम अस्पताल परिसर में घूमते रहते है। जिनके कारण मरीजों व उनके परिजनों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। मंगलवार को एक श्वान ने पुराने लेबर रूम में घुसकर रक्त से सनी पॉलिथिन उठा ली और उसे लेकर घूमता रहा, जिसे रोकने वाला कोई नहीं था।