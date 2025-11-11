पोकरण: अस्पताल में श्वान घुसा, रक्त से सना पॉलीथिन लेकर घूमता रहा

पोकरण कस्बे का राजकीय जिला चिकित्सालय, जहां सुरक्षा व्यवस्था राम-भरोसे ही है। जिसकी बानगी मंगलवार को सुबह उस समय देखने को मिली, जब एक श्वान रक्त से सनी पॉलिथिन लेकर अस्पताल गैलेरी में घूमते हुए परिसर पहुंच गया। गौरतलब है कि कस्बे में जिला स्तर का राजकीय अस्पताल स्थित है। यहां सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। कई बार व रात में आवारा पशुओं की भी यहां आवाजाही रहती है। कई बार श्वान खुलेआम अस्पताल परिसर में घूमते रहते है। जिनके कारण मरीजों व उनके परिजनों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। मंगलवार को एक श्वान ने पुराने लेबर रूम में घुसकर रक्त से सनी पॉलिथिन उठा ली और उसे लेकर घूमता रहा, जिसे रोकने वाला कोई नहीं था।
अस्पताल में पुराना लेबर रूम स्थित है, जिसके जीर्ण-शीर्ण हो जाने से मरम्मत का कार्य चल रहा है। हालांकि अभी तक कचरे के निस्तारण और पुरानी पॉलीथिन, दस्ताने आदि इसमें ही रखे जाते है। मंगलवार सुबह एक श्वान परिसर में घूमता हुआ लेबर रूम में घुस गया। यहां रक्त से सने पॉलीथिन बैग को उठा लिया, जिसे लेकर वह प्रमुख चिकित्साधिकारी कक्ष के आगे से प्रयोगशाला होते हुए बाहर परिसर में पहुंच गया।
परिसर में पहुंचते ही यहां खड़े एक कार्मिक ने हडक़ाकर श्वान को भगाया। श्वान ने पॉलीथिन बैग वहीं छोड़ दिया। जिसके बाद एक महिलाकर्मी यहां पहुंची। उसने बैग का निस्तारण किया। इसके बाद परिसर में फैले रक्त को साफ किया।
