पोकरण: चार दिन पहले हटाया अतिक्रमण, बना दी सड़क

पोकरण कस्बे में रेलवे स्टेशन रोड पर अंबेडकर सर्किल के पास रास्ते पर किए गए अतिक्रमण को चार दिन पूर्व हटाने के बाद सोमवार को यहां डामर सडक़ बनाई गई। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारी व पुलिस बल तैनात रहा। गौरतलब है कि रेलवे स्टेशन रोड पर अंबेडकर सर्किल के सामने पोकरण क्रय विक्रय सहकारी समिति कार्यालय के पास एक भूखंड स्थित है। भूखंड मालिक की ओर से यहां से दयाल सैनिक राजपूत छात्रावास जाने वाले मार्ग पर चारदीवारी बनाई गई थी। भूखंड मालिक यहां अपनी जमीन बता रहा था। जबकि लोगों की शिकायत पर नगरपालिका की ओर से जांच करने पर इसे अतिक्रमण माना गया। जिस पर चार दिन पूर्व नगरपालिका की ओर से यहां कार्रवाई करते हुए चारदीवारी को तोडक़र अतिक्रमण हटाया गया। साथ ही ग्रेवल सडक़ बना दी गई। भूखंड मालिक की ओर से सडक़ बनाने का विरोध किया गया। साथ ही दो दिन पूर्व डामर सडक़ बनाने की संभावना को देखते हुए उसकी ओर से अपने दो ट्रक यहां लाकर खड़े कर दिए गए थे। पुलिस की ओर से विवाद की आशंका को देखते हुए रविवार की शाम यहां पुलिस बल तैनात कर दिया गया।