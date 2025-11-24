Patrika LogoSwitch to English

जैसलमेर

पोकरण: चार दिन पहले हटाया अतिक्रमण, बना दी सड़क

पोकरण कस्बे में रेलवे स्टेशन रोड पर अंबेडकर सर्किल के पास रास्ते पर किए गए अतिक्रमण को चार दिन पूर्व हटाने के बाद सोमवार को यहां डामर सडक़ बनाई गई।

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Nov 24, 2025

पोकरण कस्बे में रेलवे स्टेशन रोड पर अंबेडकर सर्किल के पास रास्ते पर किए गए अतिक्रमण को चार दिन पूर्व हटाने के बाद सोमवार को यहां डामर सडक़ बनाई गई। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारी व पुलिस बल तैनात रहा। गौरतलब है कि रेलवे स्टेशन रोड पर अंबेडकर सर्किल के सामने पोकरण क्रय विक्रय सहकारी समिति कार्यालय के पास एक भूखंड स्थित है। भूखंड मालिक की ओर से यहां से दयाल सैनिक राजपूत छात्रावास जाने वाले मार्ग पर चारदीवारी बनाई गई थी। भूखंड मालिक यहां अपनी जमीन बता रहा था। जबकि लोगों की शिकायत पर नगरपालिका की ओर से जांच करने पर इसे अतिक्रमण माना गया। जिस पर चार दिन पूर्व नगरपालिका की ओर से यहां कार्रवाई करते हुए चारदीवारी को तोडक़र अतिक्रमण हटाया गया। साथ ही ग्रेवल सडक़ बना दी गई। भूखंड मालिक की ओर से सडक़ बनाने का विरोध किया गया। साथ ही दो दिन पूर्व डामर सडक़ बनाने की संभावना को देखते हुए उसकी ओर से अपने दो ट्रक यहां लाकर खड़े कर दिए गए थे। पुलिस की ओर से विवाद की आशंका को देखते हुए रविवार की शाम यहां पुलिस बल तैनात कर दिया गया।

प्रशासन व पुलिस की मौजूदगी में बनाई सडक़

रेलवे स्टेशन रोड से राजपूत छात्रावास जाने वाले मार्ग पर नगरपालिका की ओर से सोमवार को डामर सडक़ बनाई गई। सोमवार को दोपहर बाद उपखंड अधिकारी हीरसिंह चारण, पुलिस वृताधिकारी भवानीसिंह राठौड़, तहसीलदार हजाराराम, थानाधिकारी भारत रावत की उपस्थिति में यहां खड़े किए गए वाहन हटाए गए। इसके साथ ही नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी झब्बरसिंह चौहान, सहायक राजस्व निरीक्षक रामस्वरूप गुचिया की देखरेख में यहां डामर सडक़ का निर्माण करवाया गया। इस दौरान आसपास थानों से बुलाया गया बड़ी संख्या में जाब्ता तैनात रहा।

Published on:

24 Nov 2025 09:51 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / पोकरण: चार दिन पहले हटाया अतिक्रमण, बना दी सड़क

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

