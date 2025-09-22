पोकरण: मुगल शासक भी हुए नत मस्तक, एक हजार वर्ष पुराना है खींवज माता मंदिर का इतिहास

पोकरण कस्बे से 3 किलोमीटर दूर दक्षिण दिशा में बाड़मेर रोड स्थित पठार पर स्थित खींवज मातेश्वरी का मंदिर कस्बे सहित आसपास के लोगों के लिए श्रद्धा का केन्द्र है। मंदिर में प्रतिदिन सैकड़ों श्रद्धालुओं का आवागमन रहता है। कस्बे के प्रसिद्ध व पौराणिक मंदिरों में से एक खींवज मैया के मंदिर में शारदीय नवरात्रा के मौके पर सुबह शाम भीड़ उमड़ रही है। अपने अतीत में ऐतिहासिक गौरव को समेटे मंदिर की स्थापना विक्रम संवत 1028 वैशाख सुदी 13 को हुई थी, जो कस्बे के आबाद होने से भी 500 वर्ष पूर्व बताई जाती है। माहेश्वरी समाज के भूतड़ा जाति व राजपूत समाज के सोलंकी जाति की कुलदेवी के रूप में मानी जाने वाली देवी मां के स्थानीय मंदिर की देखरेख एवं व्यवस्थाएं माहेश्वरी भूतड़ा समाज की ओर से की जाती है, लेकिन हिंदू समाज के सभी वर्ग व जातियों के लिए यह मंदिर श्रद्धा का केन्द्र है। ऐतिहासिक मान्यताओं के अनुसार मातेश्वरी का प्राकट्य रुद्राणी के रूप में हुआ था। मंदिर के पास ही एक 400 साल पुराना तालाब स्थित है, जिसकी गहराई हाथी के कद के बराबर है और भरे हुए तालाब में यदि हाथी घुस जाए तो वह भी डूब जाए। इसलिए इसे हाथीनाडे के नाम से जाना जाता है।