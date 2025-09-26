पोकरण: रेतीले धोरों में आस्था, नवरात्र में उमड़ रही भक्तों की भीड़

भारत-पाक सीमा से सटे सरहदी जिले में कई देवी मंदिर है। इनमें से कई ऐसे प्रसिद्ध मंदिर है, जिनकी ख्याति देश के कोने-कोने तक है और वर्षपर्यंत हजारों श्रद्धालु दर्शनों के लिए पहुंचते है। इन्हीं में से एक है रेतीले धोरों के बीच स्थित भादरियाराय माता का मंदिर। उपखंड मुख्यालय पोकरण से करीब 50 व जिला मुख्यालय जैसलमेर से करीब 80 किलोमीटर की दूरी पर पोकरण फील्ड फायरिंग रेंज के पास स्थित शक्ति व भक्ति के केन्द्र भादरियाराय माता मंदिर का इतिहास वर्षों पुराना है। यहां माता के सात बहिनों के स्वरूप की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के चलते पूरे वर्ष यहां श्रद्धालुओं की आवक जारी रहती है। विशेष रूप से नवरात्रा के दौरान यहां मेले का आयोजन किया जाता है। शुक्ल पक्ष की सप्तमी के मौके पर आयोजित होने वाले मेले में हजारों श्रद्धालु यहां पहुंचकर माता के मंदिर में शीष नवाते है।