पोकरण: टोकन कटवाकर केन्द्र शुरू होने का इंतजार कर रहे किसान

पोकरण क्षेत्र के किसान गत कुछ दिनों से टोकन कटवाकर फसल तुलाई का इंतजार कर रहे है, जबकि अभी तक खरीद केन्द्र शुरू नहीं हो सका है। ऐसे में किसान चिंतित नजर आ रहे है। गौरतलब है कि प्रतिवर्ष सरकार की ओर से समर्थन मूल्य तय कर फसलों की खरीद की जाती है, जिसके अंतर्गत कई जगहों पर खरीद केन्द्रों की स्थापना की जाती है। यहां समर्थन मूल्य पर फसल की खरीद होती है। पोकरण में गत दो वर्षों से मोहनगढ़ क्रय विक्रय सहकारी समिति के माध्यम से मूंग व मूंगफली की खरीद की जा रही है। इस वर्ष भी मोहनगढ़ समिति को ही खरीद केन्द्र शुरू करने की जिम्मेवारी दी गई है, लेकिन अभी तक खरीद केन्द्र शुरू नहीं किया गया है। ऐसे में किसान परेशान हो रहे है।
समर्थन मूल्य पर मूंग व मूंगफली विक्रय के लिए किसानों को पहले ई-मित्र पर टोकन कटवाकर पंजीयन करवाना होता है। क्षेत्र के किसान पूर्व में ही टोकन कटवा चुके है। गत 25 नवंबर से किसानों के पास मैसेज भी आने शुरू हो गए है। ऐसे में किसानों ने चक्कर लगाने भी शुरू कर दिए है, लेकिन अभी तक खरीद केन्द्र शुरू नहीं हो पाया है। जिससे उन्हें परेशानी हो रही है।
मोहनगढ़ क्रय विक्रय सहकारी समिति के पास पोकरण में खरीद केन्द्र शुरू करने के लिए कोई जगह नहीं है। समिति की ओर से पूर्व में फलसूंड रोड पर स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय में खरीद केन्द्र लगाया गया था। इस बार भी जगह को लेकर परेशानी उत्पन्न हो गई है। हालांकि समिति की ओर से उपखंड अधिकारी को एक पत्र भी लिखा गया है, लेकिन जिम्मेदारों की ओर से अभी तक उन्हें जगह आवंटित नहीं की गई है। जिसके कारण खरीद केन्द्र शुरू नहीं हो पा रहा है।
जगह के लिए लिखा गया है पत्र
पोकरण में समिति के पास खरीद केन्द्र के लिए जगह नहीं है। उपखंड अधिकारी को पत्र लिखा गया है। जगह उपलब्ध करवाते ही एक-दो दिन में खरीद केन्द्र शुरू कर दिया जाएगा।
खरीद केन्द्र को लेकर महाविद्यालय के पास स्थित स्टेडियम में जगह उपलब्ध करवाने के लिए पत्र मिला है। इस संबंध में तहसीलदार को जगह का सत्यापन करने के निर्देश दिए गए है। शीघ्र ही जगह उपलब्ध करवा दी जाएगी।
बड़ी खबरेंView All
जैसलमेर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग