पोकरण: टोकन कटवाकर केन्द्र शुरू होने का इंतजार कर रहे किसान

पोकरण क्षेत्र के किसान गत कुछ दिनों से टोकन कटवाकर फसल तुलाई का इंतजार कर रहे है, जबकि अभी तक खरीद केन्द्र शुरू नहीं हो सका है। ऐसे में किसान चिंतित नजर आ रहे है। गौरतलब है कि प्रतिवर्ष सरकार की ओर से समर्थन मूल्य तय कर फसलों की खरीद की जाती है, जिसके अंतर्गत कई जगहों पर खरीद केन्द्रों की स्थापना की जाती है। यहां समर्थन मूल्य पर फसल की खरीद होती है। पोकरण में गत दो वर्षों से मोहनगढ़ क्रय विक्रय सहकारी समिति के माध्यम से मूंग व मूंगफली की खरीद की जा रही है। इस वर्ष भी मोहनगढ़ समिति को ही खरीद केन्द्र शुरू करने की जिम्मेवारी दी गई है, लेकिन अभी तक खरीद केन्द्र शुरू नहीं किया गया है। ऐसे में किसान परेशान हो रहे है।