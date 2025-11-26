पोकरण: पहले रूणिचा एक्सप्रेस तो अब शकूर बस्ती से भी पोकरण वंचित

गौरतलब है कि पोकरण में आजादी से पूर्व 1939 में रेलवे स्टेशन की स्थापना की गई थी, जिसके बाद से यह स्टेशन लंबी दूरी की रेलों का इंतजार कर रहा है। कुछ वर्ष पूर्व पोकरण स्टेशन पर बांद्रा टर्मिनस, लीलण एक्सप्रेस, साबरमती एक्सप्रेस जैसी रेलों का संचालन शुरू किया गया। जिसके बाद शुरू हुई रुणीचा एक्सप्रेस से पोकरण को वंचित कर दिया गया। ऐसे में लोगों को परेशानी हो रही थी। उन्हें गोमट या रामदेवरा जाकर यात्रा करनी पड़ रही थी। अब नई शकूर बस्ती एक्सप्रेस में भी पोकरण को शामिल नहीं करने से लोगों में निराशा है।