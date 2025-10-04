पोकरण: उत्तर का होगा उद्धार तो दक्षिण में बढ़ेगा व्यापार

पोकरण कस्बे से करीब 3 किलोमीटर दूर उत्तर दिशा में पहाड़ी पर स्थित कैलाश टेकरी मंदिर व 5 किलोमीटर दूर स्थित नरासर कुंड एवं भैरव राक्षस गुफा क्षेत्र वर्षों से उपेक्षा का शिकार बने हुए है। गौरतलब है कि करीब 600 से 700 वर्ष पूर्व पहाड़ी पर साथलमेर नाम से गांव आबाद था। कालांतर में साथलमेर के निवासियों ने पहाड़ी छोड़ दी और यहां नीचे आकर बस गए एवं पोकरण नाम से गांव पहचाना जाने लगा। आज भी साथलमेर के ऐतिहासिक स्थल और उनके निशां मौजूद है। इनमें प्रमुख रूप से कैलाश टैकरी मंदिर व नरासर कुंड है। साथ ही भैरव राक्षस की गुफा भी यहां स्थित है। ये जगहें वर्षों से उपेक्षा का शिकार बनी हुई है। हालांकि भामाशाहों के सहयोग से कैलाश टैकरी में जरूर कुछ कार्य करवाए गए है, लेकिन प्रशासनिक उपेक्षा के चलते पर्याप्त विकास कार्य नहीं हो सके है। ऐसे में न तो यहां पर्यटकों का आकर्षण बढ़ रहा है और न ही यहां आने वाले स्थानीय लोगों को कोई सुविधा मिल पा रही है।