पोकरण: अवैध खनन कर रहा धरती को छलनी, मंदिर के पास भी कर दिए गड्ढे

कस्बे में बाईपास रोड के किनारे और खींवज मंदिर के पास धड़ल्ले से अवैध खनन हो रहा है। दिन व रात में दर्जनों डम्पर भरकर ग्रेवल निकाली जा रही है और खुलेआम हाई-वे परिवहन किया जा रहा है। बावजूद इसके न तो कोई रोकटोक है, न ही कोई कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में अवैध खनन करने वालों के हौसले बुलंद हो रहे है। हाई-वे से प्रतिदिन प्रशासन, पुलिस व विभिन्न विभागों के अधिकारी निकलते है। सामने से अवैध खनन कर निकाली गई ग्रेवल के डम्पर गुजर रहे है। बावजूद इसके कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है।