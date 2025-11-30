Patrika LogoSwitch to English

जैसलमेर

पोकरण: अवैध खनन कर रहा धरती को छलनी, मंदिर के पास भी कर दिए गड्ढे

पोकरण कस्बे में ग्रेवल के हो रहे अवैध खनन के कारण जमीन में जगह-जगह गहरे गड्ढे हो गए है।

2 min read
Google source verification

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Nov 30, 2025

पोकरण कस्बे में ग्रेवल के हो रहे अवैध खनन के कारण जमीन में जगह-जगह गहरे गड्ढे हो गए है। जिम्मेदारों की ओर से अवैध खनन पर अंकुश लगाने को लेकर कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिल रही है। गौरतलब है कि कस्बे के आसपास कई तालाबों, उसके आगोर व अन्य कुछ जगहों पर भूमि में ग्रेवल है।

आसपास क्षेत्र में सड़कों के निर्माण के दौरान ग्रेवल की आवश्यकता होती है। इसके लिए खनन विभाग की ओर से समयावधि के लिए लीज जारी की जाती है। कस्बे में जोधपुर-जैसलमेर बाईपास रोड पर खींवज मंदिर के पीछे व यहां स्थित एक तालाब के आगोर में खनन विभाग की ओर से कोई लीज जारी नहीं की गई है, जबकि गत कुछ महिनों से यहां लगातार अवैध खनन किया जा रहा है। जिससे यहां जगह-जगह गहरे गड्ढ़े हो गए है। बावजूद इसके खनन विभाग की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

हाई-वे के किनारे, मंदिर के पास... फिर भी नहीं ध्यान

कस्बे में बाईपास रोड के किनारे और खींवज मंदिर के पास धड़ल्ले से अवैध खनन हो रहा है। दिन व रात में दर्जनों डम्पर भरकर ग्रेवल निकाली जा रही है और खुलेआम हाई-वे परिवहन किया जा रहा है। बावजूद इसके न तो कोई रोकटोक है, न ही कोई कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में अवैध खनन करने वालों के हौसले बुलंद हो रहे है। हाई-वे से प्रतिदिन प्रशासन, पुलिस व विभिन्न विभागों के अधिकारी निकलते है। सामने से अवैध खनन कर निकाली गई ग्रेवल के डम्पर गुजर रहे है। बावजूद इसके कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

गहरे गड्ढ़ों से हादसे का भय

हाईवे के किनारे, मंदिर के पास व तालाब की आगोर से ग्रेवल निकाली जा रही है। अवैध खनन कर ग्रेवल निकालने के दौरान यहां गहरे गड्ढे कर दिए गए है। जगह-जगह गड्ढे हो जाने के कारण बारिश के दौरान उनमें पानी भर जाने और किसी अनजान व्यक्ति, युवा या बच्चे के उसमें नहाने के दौरान किसी बड़े हादसे से भी इनकार नहीं किया जा सकता।

Published on:

30 Nov 2025 08:27 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / पोकरण: अवैध खनन कर रहा धरती को छलनी, मंदिर के पास भी कर दिए गड्ढे

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

