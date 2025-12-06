पोकरण: खरीद केन्द्र के लिए मिली जमीन, मूंग-मूंगफली की होगी खरीद

पोकरण कस्बे में खरीफ की फसल के लिए खरीद केन्द्र की स्वीकृति मिलने के बाद अब जमीन भी मिल गई है। जिस पर रविवार से खरीद केन्द्र शुरू किया जाएगा। गौरतलब है कि हर साल खरीफ की फसलों के आने के बाद सरकार की ओर से समर्थन मूल्य पर खरीद की जाती है। जिसके अंतर्गत कस्बे में भी खरीद केन्द्र स्थापित किया जाता है। यहां मूंग व मूंगफली की समर्थन मूल्य पर खरीद की जाती है। इस वर्ष भी खरीद केन्द्र स्थापित कर मोहनगढ़ क्रय विक्रय सहकारी समिति को फसल खरीद का कार्य दिया गया, लेकिन समिति के पास कस्बे में कोई जगह नहीं होने के कारण खरीद केन्द्र शुरू नहीं हो सका। किसानों की ओर से फसल बेचान के लिए पूर्व में टोकन कटवा लिए गए थे। जिस पर किसानों को 25 नवंबर से फसल तुलवाने के लिए मैसेज भी जाने लगे, लेकिन खरीद केन्द्र शुरू नहीं होने से किसान परेशान हो रहे थे। इसी को लेकर राजस्थान पत्रिका में गत 1 दिसंबर को पोकरण : टोकन कटवाकर केन्द्र शुरू होने का इंतजार कर रहे किसान शीर्षक से प्रमुखता से समाचार प्रकाशित किया गया। जिसके बाद हरकत में आए प्रशासन की ओर से तत्काल कार्रवाई करते हुए केन्द्र के लिए जमीन दी गई।