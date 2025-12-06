6 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जैसलमेर

पोकरण: खरीद केन्द्र के लिए मिली जमीन, मूंग-मूंगफली की होगी खरीद

पोकरण कस्बे में खरीफ की फसल के लिए खरीद केन्द्र की स्वीकृति मिलने के बाद अब जमीन भी मिल गई है। जिस पर रविवार से खरीद केन्द्र शुरू किया जाएगा।

2 min read
Google source verification

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Dec 06, 2025

पोकरण कस्बे में खरीफ की फसल के लिए खरीद केन्द्र की स्वीकृति मिलने के बाद अब जमीन भी मिल गई है। जिस पर रविवार से खरीद केन्द्र शुरू किया जाएगा। गौरतलब है कि हर साल खरीफ की फसलों के आने के बाद सरकार की ओर से समर्थन मूल्य पर खरीद की जाती है। जिसके अंतर्गत कस्बे में भी खरीद केन्द्र स्थापित किया जाता है। यहां मूंग व मूंगफली की समर्थन मूल्य पर खरीद की जाती है। इस वर्ष भी खरीद केन्द्र स्थापित कर मोहनगढ़ क्रय विक्रय सहकारी समिति को फसल खरीद का कार्य दिया गया, लेकिन समिति के पास कस्बे में कोई जगह नहीं होने के कारण खरीद केन्द्र शुरू नहीं हो सका। किसानों की ओर से फसल बेचान के लिए पूर्व में टोकन कटवा लिए गए थे। जिस पर किसानों को 25 नवंबर से फसल तुलवाने के लिए मैसेज भी जाने लगे, लेकिन खरीद केन्द्र शुरू नहीं होने से किसान परेशान हो रहे थे। इसी को लेकर राजस्थान पत्रिका में गत 1 दिसंबर को पोकरण : टोकन कटवाकर केन्द्र शुरू होने का इंतजार कर रहे किसान शीर्षक से प्रमुखता से समाचार प्रकाशित किया गया। जिसके बाद हरकत में आए प्रशासन की ओर से तत्काल कार्रवाई करते हुए केन्द्र के लिए जमीन दी गई।

महाविद्यालय के पास स्टेडियम में होगी खरीद

मोहनगढ़ समिति की ओर से उपखंड अधिकारी को पत्र देकर राजकीय महाविद्यालय के पास स्थित खेल स्टेडियम में जगह की मांग की गई थी। पत्रिका में समाचार प्रकाशित होने के बाद उपखंड अधिकारी की ओर से स्टेडियम का मौका निरीक्षण करवाया गया। जिसके बाद स्टेडियम में खरीद केन्द्र शुरू करने की अनुमति दे दी गई। शनिवार शाम स्टेडियम परिसर में सफाई करवाई गई। खरीद केन्द्र व्यवस्थापक गिरधरसिंह ने बताया कि बारदाना मंगवा दिया गया है। रविवार को सुबह खरीद केन्द्र शुरू कर फसलों की खरीद का कार्य शुरू कर दिया जाएगा।

मूंग व मूंगफली की होगी खरीद

खरीद केन्द्र व्यवस्थापक गिरधरसिंह ने बताया कि फसल खरीद केन्द्र पर मूंग व मूंगफली की खरीद की जाएगी। उन्होंने बताया कि सरकार की ओर से मूंगफली के 7263 व मूंग के 8768 रुपए प्रति क्विंटल के भाव तय किए गए है। इन भावों के अनुसार टोकन कटवा चुके किसानों की फसल खरीद की जाएगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

06 Dec 2025 08:32 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / पोकरण: खरीद केन्द्र के लिए मिली जमीन, मूंग-मूंगफली की होगी खरीद

बड़ी खबरें

View All

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

द बॉर्डर अल्ट्रा मैराथन में उत्साह के साथ भागे धावक

जैसलमेर

‘अतिक्रमण तो हटे, लेकिन व्यापारियों की सुविधा का ध्यान रखने की जरूरत ‘

जैसलमेर

नाचना मंडी में मूंगफली खरीद, अब तक 3920 क्विंटल क्रय

जैसलमेर

मेल मिलाप की पहल, गुटबाजी खत्म करने के लिए नेताओं को एक जाजम पर बिठाया

जैसलमेर

मुख्य चौराहों पर स्कूल बसों की औचक जांच, दस्तावेज और उपकरणों की परख

जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.