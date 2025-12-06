मेल मिलाप की पहल, गुटबाजी खत्म करने के लिए नेताओं को एक जाजम पर बिठाया

पदभार संभालने के बाद अमरदीन फकीर ने कहा कि राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व ने जो विश्वास जताया है, उसे पूरी निष्ठा और कर्मठता से निभाया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस संगठन को मजबूत करना और आमजन को राहत दिलाना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि एआइआर में बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम गलत तरीके से काटे गए हैं और सरकार पूरे प्रकरण को दबाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से 14 दिसंबर को जंतर मंतर पर आयोजित च्वोट चोर गद्दी छोडज़् महारैली में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने का आह्वान किया, ताकि राष्ट्रीय नेतृत्व को मजबूती मिल सके।