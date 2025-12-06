6 दिसंबर 2025,

जैसलमेर

मेल मिलाप की पहल, गुटबाजी खत्म करने के लिए नेताओं को एक जाजम पर बिठाया

जैसलमेर जिला कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष अमरदीन फकीर ने शनिवार को वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में विधिवत पदभार ग्रहण किया।

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Dec 06, 2025

जैसलमेर जिला कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष अमरदीन फकीर ने शनिवार को वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में विधिवत पदभार ग्रहण किया। समारोह का प्रमुख लक्ष्य संगठन में सामंजस्य बढ़ाना और गुटबाजी समाप्त करना रहा, जिसके तहत सभी प्रमुख नेताओं को एक ही जाजम पर बैठाकर मेल मिलाप का संदेश दिया गया।

पदभार संभालने के बाद अमरदीन फकीर ने कहा कि राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व ने जो विश्वास जताया है, उसे पूरी निष्ठा और कर्मठता से निभाया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस संगठन को मजबूत करना और आमजन को राहत दिलाना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि एआइआर में बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम गलत तरीके से काटे गए हैं और सरकार पूरे प्रकरण को दबाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से 14 दिसंबर को जंतर मंतर पर आयोजित च्वोट चोर गद्दी छोडज़् महारैली में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने का आह्वान किया, ताकि राष्ट्रीय नेतृत्व को मजबूती मिल सके।

संगठन की वास्तविक ताकत बूथ स्तर पर

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मध्यप्रदेश प्रभारी और पूर्व मंत्री हरीश चौधरी, सांसद उमेदाराम बेनीवाल, पूर्व मंत्री शाले मोहम्मद और पूर्व विधायक रूपाराम मेघवाल ने कहा कि संगठन की वास्तविक ताकत बूथ स्तर पर होती है और मजबूत संगठन से ही शोषित, पीडि़त और गरीब वर्ग को वास्तविक अधिकार मिलते हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से संगठन विस्तार का संकल्प लेने को कहा।

समारोह में बाड़मेर जिला प्रमुख महेंद्र चौधरी, पूर्व विधायक पदमाराम मेघवाल, पूर्व जिला प्रमुख अंजना मेघवाल, अब्दुल्ला फकीर, बाड़मेर जिलाध्यक्ष लक्ष्मण गोदारा, उप जिला प्रमुख भूपेंद्र बारूपाल, पूर्व जिलाध्यक्ष फतेह खान, उमेद सिंह तंवर, गोविंद भार्गव, पीसीसी सदस्य रणवीर सिंह गोदारा, जानब खान, एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़, प्रधान रसाल कंवर, अर्जुन राम, पूर्व प्रधान रशीदा बानो, हुसैन फकीर सहित ब्लॉक अध्यक्ष, अग्रिम संगठनों के पदाधिकारी, पंचायतीराज प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

Published on:

06 Dec 2025 08:47 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / मेल मिलाप की पहल, गुटबाजी खत्म करने के लिए नेताओं को एक जाजम पर बिठाया

