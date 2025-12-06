6 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जैसलमेर

मुख्य चौराहों पर स्कूल बसों की औचक जांच, दस्तावेज और उपकरणों की परख

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जैसलमेर के सचिव किशोर कुमार तालेपा ने परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ अमरसागर और मूलसागर चौराहे के मुख्य मार्ग पर निजी विद्यालयों की बाल वाहनों का निरीक्षण किया।

2 min read
Google source verification

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Dec 06, 2025

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जैसलमेर के सचिव किशोर कुमार तालेपा ने परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ अमरसागर और मूलसागर चौराहे के मुख्य मार्ग पर निजी विद्यालयों की बाल वाहनों का निरीक्षण किया। निरीक्षण का उद्देश्य स्कूली बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना रहा। निरीक्षण के दौरान बताया गया कि यह कार्रवाई सर्वोच्च न्यायालय के 'एमसी मेहता बनाम भारत संघ एवं अन्य' प्रकरण में जारी सुरक्षा दिशा-निर्देशों के अनुरूप की गई। मौके पर वाहन चालकों और विद्यालय प्रतिनिधियों से संवाद कर बच्चों की सुरक्षा को सर्वोपरि रखने का संदेश दिया गया।

जांच के दौरान यह सुनिश्चित किया गया कि सभी स्कूल बसों का रंग निर्धारित मानक के अनुसार पीला हो और उन पर स्पष्ट रूप से स्कूल बस ऑन स्कूल ड्यूटी अंकित हो। चालकों को मोबाइल का उपयोग न करने, निर्धारित गति सीमा में वाहन चलाने और बच्चों को सुरक्षित तरीके से बैठाने व उतारने-चढ़ाने के निर्देश दिए गए।
वाहनों में अग्निशमन यंत्र और वैध प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स की उपलब्धता की भी जांच की गई। इसके साथ ही स्पीड गवर्नर, आपातकालीन निकास खिडक़ी और दरवाजों के लॉक की कार्यक्षमता का विशेष परीक्षण किया गया। प्रत्येक वाहन पर स्कूल का नाम, प्रधानाचार्य का मोबाइल नंबर और पुलिस हेल्पलाइन नंबर अंकित रखने के निर्देश दिए गए। चालकों के वैध व्यावसायिक लाइसेंस, न्यूनतम पांच वर्ष का अनुभव, फिटनेस प्रमाण पत्र, बीमा और परमिट का सत्यापन किया गया। साथ ही प्रत्येक बाल वाहन में अटेंडेंट की उपस्थिति को अनिवार्य बताया गया।

निरीक्षण के दौरान बच्चों से संवाद

निरीक्षण के दौरान बच्चों से भी सीधे संवाद कर सडक़ सुरक्षा, बस में खड़े न रहने, अचानक चढऩे-उतरने से बचने और सीट बेल्ट के महत्व की जानकारी दी गई। बस स्टाफ को प्रतिदिन सुरक्षा जांच के लिए प्रेरित किया गया। जांच में किसी भी वाहन में क्षमता से अधिक बच्चों को नहीं पाया गया और कोई गंभीर अनियमितता सामने नहीं आई। सभी बाल वाहन निर्धारित सुरक्षा मानकों के अनुरूप पाए गए। निरीक्षण के समय न्याय रक्षक मदनसिंह सोढ़ा, खेमेन्द्रसिंह भाटी, परिवहन निरीक्षक अनिल कुमार, महिला एवं पुरुष पुलिसकर्मी तथा प्राधिकरण का स्टाफ मौजूद रहा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

06 Dec 2025 08:28 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / मुख्य चौराहों पर स्कूल बसों की औचक जांच, दस्तावेज और उपकरणों की परख

बड़ी खबरें

View All

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

द बॉर्डर अल्ट्रा मैराथन में उत्साह के साथ भागे धावक

जैसलमेर

‘अतिक्रमण तो हटे, लेकिन व्यापारियों की सुविधा का ध्यान रखने की जरूरत ‘

जैसलमेर

नाचना मंडी में मूंगफली खरीद, अब तक 3920 क्विंटल क्रय

जैसलमेर

मेल मिलाप की पहल, गुटबाजी खत्म करने के लिए नेताओं को एक जाजम पर बिठाया

जैसलमेर

पोकरण: खरीद केन्द्र के लिए मिली जमीन, मूंग-मूंगफली की होगी खरीद

जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.