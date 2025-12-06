मुख्य चौराहों पर स्कूल बसों की औचक जांच, दस्तावेज और उपकरणों की परख

जांच के दौरान यह सुनिश्चित किया गया कि सभी स्कूल बसों का रंग निर्धारित मानक के अनुसार पीला हो और उन पर स्पष्ट रूप से स्कूल बस ऑन स्कूल ड्यूटी अंकित हो। चालकों को मोबाइल का उपयोग न करने, निर्धारित गति सीमा में वाहन चलाने और बच्चों को सुरक्षित तरीके से बैठाने व उतारने-चढ़ाने के निर्देश दिए गए।

वाहनों में अग्निशमन यंत्र और वैध प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स की उपलब्धता की भी जांच की गई। इसके साथ ही स्पीड गवर्नर, आपातकालीन निकास खिडक़ी और दरवाजों के लॉक की कार्यक्षमता का विशेष परीक्षण किया गया। प्रत्येक वाहन पर स्कूल का नाम, प्रधानाचार्य का मोबाइल नंबर और पुलिस हेल्पलाइन नंबर अंकित रखने के निर्देश दिए गए। चालकों के वैध व्यावसायिक लाइसेंस, न्यूनतम पांच वर्ष का अनुभव, फिटनेस प्रमाण पत्र, बीमा और परमिट का सत्यापन किया गया। साथ ही प्रत्येक बाल वाहन में अटेंडेंट की उपस्थिति को अनिवार्य बताया गया।