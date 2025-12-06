6 दिसंबर 2025,

शनिवार

जैसलमेर

एक्शन में परिवहन विभाग…नवम्बर माह में 98.47 प्रतिशत लक्ष्य हासिल

जैसलमेर जिला परिवहन कार्यालय की ओर से सडक़ सुरक्षा को लेकर विविध गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है।

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Dec 06, 2025

जैसलमेर जिला परिवहन कार्यालय की ओर से सडक़ सुरक्षा को लेकर विविध गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। विभाग ने राजस्व अर्जन के लक्ष्यों में बीते नवम्बर माह में 98.47 प्रतिशत लक्ष्य हासिल किया है। इसी तरह से गत 4 से 18 नवंबर की अवधि में सडक़ सुरक्षा अभियान को सख्ती के साथ संचालित किया गया और स्कूली विद्यार्थियों सहित अन्य लोगों को जागरुकता के साथ संचालित किया। अभियान के दौरान यातायात नियमों की अनदेखी पर 209 चालान बनाए गए और कुल 7 लाख 21 हजार 479 रुपए का राजस्व कोष में जमा हुआ। अभियान का मुख्य उद्देश्य सडक़ सुरक्षा व्यवहार को मजबूत करना और नियमों के प्रति अनुशासन बढ़ाना रहा।

प्रतिदिन 10 से 25 वाहनों का चालान

  • जानकारी के अनुसार नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों पर सख्ती बरतते हुए गत 4 से 17 नवंबर की अवधि में प्रतिदिन औसतन 10 से 25 तक चालान दर्ज हुए। अभियान के अंतिम दिन तक कुल चालानों की संख्या 209 पर पहुंची, जिसने सडक़ सुरक्षा नियमों के प्रति प्रशासन की सक्रियता और सख्त निगरानी को रेखांकित किया।
  • अभियान में ट्रैक्टर-ट्रॉली, ऑटो रिक्शा, बस, ट्रक सहित लगभग 680 वाहनों पर रिफ्लेक्टिव टेप लगाए गए। वाहन चालकों को बताया गया कि रिफ्लेक्टिव टेप रात में दृश्यता बढ़ाने और दुर्घटना की संभावना कम करने में अत्यंत महत्वपूर्ण है।
  • स्कूलों में भी सडक़ सुरक्षा जागरूकता को व्यापक रूप दिया गया। राजकीय उच्च माध्यमिक बालिका विद्यालय में सडक़ सुरक्षा परीक्षा आयोजित हुई, जिसमें छात्राओं ने बढ़-चढकऱ हिस्सा लिया। परीक्षा में लाइसेंस, नियम पालन, सडक़ संकेत और सुरक्षित ड्राइविंग से जुड़े प्रश्न शामिल रहे। अन्य विद्यालयों में भी छात्रों को सडक़ सुरक्षा व्यवहार और यातायात अनुशासन की जानकारी दी गई।
  • ट्रक यूनियन, टैक्सी यूनियन और बस ऑपरेटरों के साथ संवाद कर चालकों को यात्रा के दौरान आवश्यक सावधानियों और सडक़ सुरक्षा नियमों की जानकारी दी गई।
  • गत 16 तारीख को वल्र्ड रिमेंबरेंस डे पर हनुमान चौराहा स्थित स्मृति स्थल पर सडक़ दुर्घटनाओं में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। आयोजन में अधिकारी, पुलिसकर्मी और सामाजिक प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

जन जागरण की कवायद

अभियान के दौरान विभाग की प्रवर्तन टीम ने दुपहिया वाहन चालकों को हेडलाइट उपयोग के महत्व और रात में मोबाइल से होने वाले जोखिमों की जानकारी दी। स्कूल बसों की जांच में बच्चों की सुरक्षा से जुड़े बिंदुओं पर विशेष ध्यान दिया गया। कई निजी विद्यालयों में संचालित अवैध वाहनों की भी जांच की गई और नियमों के पालन की व्यवस्था सुनिश्चित करवाई गई। अंतिम चरण में प्रमुख चौराहों, बस स्टैंड और सार्वजनिक स्थानों पर सडक़ सुरक्षा संदेशों वाले पोस्टर और बैनर लगाकर व्यापक जनजागरण किया गया।

सख्ती के साथ जागरुकता

जिला परिवहन विभाग की ओर से सडक़ सुरक्षा अभियान के दौरान हर किस्म के वाहनों की तत्परता से जांच की गई और नियम विरुद्ध पाए गए वाहनों के चालान किए गए। इसके साथ आमजन और विद्यार्थियों में सडक़ सुरक्षा को लेकर जागरूकता को भी मजबूत आधार प्रदान किया।

  • टीकूराम पूनड़, जिला परिवहन अधिकारी, जैसलमेर

06 Dec 2025 07:49 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / एक्शन में परिवहन विभाग…नवम्बर माह में 98.47 प्रतिशत लक्ष्य हासिल

