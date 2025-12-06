एक्शन में परिवहन विभाग…नवम्बर माह में 98.47 प्रतिशत लक्ष्य हासिल

जैसलमेर जिला परिवहन कार्यालय की ओर से सडक़ सुरक्षा को लेकर विविध गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। विभाग ने राजस्व अर्जन के लक्ष्यों में बीते नवम्बर माह में 98.47 प्रतिशत लक्ष्य हासिल किया है। इसी तरह से गत 4 से 18 नवंबर की अवधि में सडक़ सुरक्षा अभियान को सख्ती के साथ संचालित किया गया और स्कूली विद्यार्थियों सहित अन्य लोगों को जागरुकता के साथ संचालित किया। अभियान के दौरान यातायात नियमों की अनदेखी पर 209 चालान बनाए गए और कुल 7 लाख 21 हजार 479 रुपए का राजस्व कोष में जमा हुआ। अभियान का मुख्य उद्देश्य सडक़ सुरक्षा व्यवहार को मजबूत करना और नियमों के प्रति अनुशासन बढ़ाना रहा।