एक्शन में परिवहन विभाग…नवम्बर माह में 98.47 प्रतिशत लक्ष्य हासिल

जैसलमेर जिला परिवहन कार्यालय की ओर से सडक़ सुरक्षा को लेकर विविध गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। विभाग ने राजस्व अर्जन के लक्ष्यों में बीते नवम्बर माह में 98.47 प्रतिशत लक्ष्य हासिल किया है। इसी तरह से गत 4 से 18 नवंबर की अवधि में सडक़ सुरक्षा अभियान को सख्ती के साथ संचालित किया गया और स्कूली विद्यार्थियों सहित अन्य लोगों को जागरुकता के साथ संचालित किया। अभियान के दौरान यातायात नियमों की अनदेखी पर 209 चालान बनाए गए और कुल 7 लाख 21 हजार 479 रुपए का राजस्व कोष में जमा हुआ। अभियान का मुख्य उद्देश्य सडक़ सुरक्षा व्यवहार को मजबूत करना और नियमों के प्रति अनुशासन बढ़ाना रहा।
अभियान के दौरान विभाग की प्रवर्तन टीम ने दुपहिया वाहन चालकों को हेडलाइट उपयोग के महत्व और रात में मोबाइल से होने वाले जोखिमों की जानकारी दी। स्कूल बसों की जांच में बच्चों की सुरक्षा से जुड़े बिंदुओं पर विशेष ध्यान दिया गया। कई निजी विद्यालयों में संचालित अवैध वाहनों की भी जांच की गई और नियमों के पालन की व्यवस्था सुनिश्चित करवाई गई। अंतिम चरण में प्रमुख चौराहों, बस स्टैंड और सार्वजनिक स्थानों पर सडक़ सुरक्षा संदेशों वाले पोस्टर और बैनर लगाकर व्यापक जनजागरण किया गया।
जिला परिवहन विभाग की ओर से सडक़ सुरक्षा अभियान के दौरान हर किस्म के वाहनों की तत्परता से जांच की गई और नियम विरुद्ध पाए गए वाहनों के चालान किए गए। इसके साथ आमजन और विद्यार्थियों में सडक़ सुरक्षा को लेकर जागरूकता को भी मजबूत आधार प्रदान किया।
जैसलमेर
राजस्थान न्यूज़
