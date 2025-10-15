पोकरण: लक्ष्मी व कुबेर के स्वागत में सजे बाजार, होगी धनवर्षा

पोकरण क्षेत्र में 18 अक्टूबर से शुरू होने वाले दीपावली के 6 दिवसीय त्योहार को लेकर कस्बे सहित आसपास के क्षेत्र में तैयारियां जोरों पर चल रही है। दीपावली पर्व को लेकर लोगों ने अपने घरों की सफाई, रंगाई, पुताई कर आकर्षक रूप से सजावट कर दी है तो दुकानदार भी अपनी दुकानों में नई-नई सामग्री सजाकर ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करने में लगे हुए है। कस्बे के सदर बाजार, फोर्ट रोड, व्यास सर्किल, जैसलमेर रोड, जोधपुर रोड सहित मुख्य बाजारों में फर्नीचर, इलेक्ट्रोनिक सामान, सोने, चांदी, बर्तन, दुपहिया वाहन आदि की दुकानें सजने लगी है। इसके साथ ही जयनारायण व्यास सर्किल व राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित होटलों पर भी आकर्षक रोशनी कर उन्हें सजाया गया है। दुकानदार व कंपनियां आकर्षक इनामी योजनाएं चलाकर अपने उत्पाद को बेचने का प्रयास कर रही है।
कस्बे में दीपावली के त्यौहार को देखते हुए नगरपालिका की ओर से रोड लाइटों को दुरस्त कर रोशनी व्यवस्था को सुधारने का कार्य किया गया है। नगरपालिका अध्यक्ष मनीष पुरोहित व अधिशासी अधिकारी झब्बरसिंह चौहान ने बताया कि कस्बे के मुख्य मार्गों पर लगी लाइटों को ठीक करवाकर रोशनी व्यवस्था को सुचारु किया गया है। इसके अलावा कस्बे के विभिन्न गली मोहल्लों में सफाई व्यवस्था को भी अतिरिक्त सफाई कर्मचारी लगाए गए है और सुबह व शाम दो पारी में सफाई करवाई जा रही है।
पुलिस की ओर से दीपावली पर्व को देखते हुए गश्त बढ़ाई गई है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रवीणकुमार सैन, वृताधिकारी भवानीसिंह राठौड़ व थानाधिकारी छत्तरसिंह देवड़ा के निर्देशन में कस्बे सहित आसपास क्षेत्र में गश्त बढ़ाने के साथ प्रत्येक गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। दीपावली पर्व पर कानून एवं शांति व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए प्रयास किए जा रहे है। भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में सादे वस्त्रों में पुलिसकर्मी तैनात किए जा रहे है। पुलिसकर्मी राउण्ड-द-क्लॉक अलग-अलग जगहों पर गश्त कर रहे है। कस्बे के भीड़-भाड़ भरे स्थलों पर यातायात पुलिस प्रभारी सवाईसिंह तंवर के नेतृत्व में पुलिसकर्मी तैनात कर व्यवस्था सुचारु करने का कार्य किया जा रहा है।
हालांकि गत कुछ वर्षों से महंगाई चरम पर है, लेकिन गत माह जीएसटी स्लैब में बदलाव और की गई कमी से आमजन में उत्साह चरम पर है। बाजारों में अच्छी खरीदारी से व्यापारी उत्साहित नजर आ रहे है। धन तेरस से पूर्व ही लोग बाजारों में खरीदारी करने पहुंच रहे है। इसके अलावा कार, मोटरसाइकिल, इलेक्ट्रोनिक सामान की बुकिंग भी हो रही है।
बिक्री के लिए बाजार हुए गुलजार
कस्बे में इस बार दीपावली पर्व के मौके पर सामान की बिक्री को लेकर दुकानदारों की ओर से अपने प्रतिष्ठानों के आगे रंग बिरंगे शामियाने लगाकर दुकानों के आगे तरह-तरह के सामान की भरमार लगा दी है और सोडियम व मर्करी लाइटों की चकाचौंध से ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करने के जतन किए गए है। कस्बे के गांधी चौक, किला रोड, जयनारायण व्यास सर्किल व अस्पताल मार्ग तक की दुकाने बिक्री के लिए सज-धज कर तैयार है। बाजार में स्टील बर्तन, लकड़ी के फर्नीचर, प्लास्टिक आइटमों, इलेक्ट्रीकल के सामान के अलावा सैकड़ों आइटमों की बिक्री के लिए दुकानदारों की ओर से अपने प्रतिष्ठानों के आगे सामान सजाकर रखा है।
दीपावली के मौके पर आम जरूरतों की आवश्यकता के सामान खरीदने के अलावा लोगों की ओर से सोने-चांदी के आभूषण भी विशेष तौर से खरीदे जाएंगे। धनतेरस व दीपावली के दिन को शुभ मानते हुए लोग आगामी महीनों में अपने घरों में होने वाले विवाह या अन्य मांगलिक कार्यों पर उपयोग लेने के लिए सोने-चांदी के आभूषणों को दीपावली के दिन खरीदकर रख लेते है। कस्बे में सोने-चांदी के व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठानों को सजाकर रख दिए है। इसके अलावा कस्बे में निवास कर रहे बाहरी क्षेत्र के नौकरी पेशे वाले लोगों की भी सोने-चांदी के आभूषण खरीदने में ज्यादा रुचि देखी गई है।
दीपावली पर्व पर वाहनों की बिक्री अधिक रहने की संभावनाएं है। गत कुछ वर्षों में पोकरण कस्बे में महिलाओं, बालिकाओं व युवतियों के साथ घरेलू कार्य के लिए स्कूटी का प्रचलन बढ़ गया है। इसको देखते हुए वाहन शो-रूमों के बाहर बिक्री के लिए रखी स्कूटियों की संख्या अधिक देखी गई है। इसी तरह अलग-अलग तरह की मोटरसाइकिलों के साथ कार, एसयूवी की खरीदारी को लेकर भी उत्साह देखा जा रहा है।
