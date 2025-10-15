पोकरण: लक्ष्मी व कुबेर के स्वागत में सजे बाजार, होगी धनवर्षा

हालांकि गत कुछ वर्षों से महंगाई चरम पर है, लेकिन गत माह जीएसटी स्लैब में बदलाव और की गई कमी से आमजन में उत्साह चरम पर है। बाजारों में अच्छी खरीदारी से व्यापारी उत्साहित नजर आ रहे है। धन तेरस से पूर्व ही लोग बाजारों में खरीदारी करने पहुंच रहे है। इसके अलावा कार, मोटरसाइकिल, इलेक्ट्रोनिक सामान की बुकिंग भी हो रही है।

बिक्री के लिए बाजार हुए गुलजार

कस्बे में इस बार दीपावली पर्व के मौके पर सामान की बिक्री को लेकर दुकानदारों की ओर से अपने प्रतिष्ठानों के आगे रंग बिरंगे शामियाने लगाकर दुकानों के आगे तरह-तरह के सामान की भरमार लगा दी है और सोडियम व मर्करी लाइटों की चकाचौंध से ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करने के जतन किए गए है। कस्बे के गांधी चौक, किला रोड, जयनारायण व्यास सर्किल व अस्पताल मार्ग तक की दुकाने बिक्री के लिए सज-धज कर तैयार है। बाजार में स्टील बर्तन, लकड़ी के फर्नीचर, प्लास्टिक आइटमों, इलेक्ट्रीकल के सामान के अलावा सैकड़ों आइटमों की बिक्री के लिए दुकानदारों की ओर से अपने प्रतिष्ठानों के आगे सामान सजाकर रखा है।