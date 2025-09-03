Patrika LogoSwitch to English

जैसलमेर

पोकरण: मेले में लपकावृत्ति बनी परेशानी, इंतजाम नाकाफी

स्वर्णनगरी में प्रतिवर्ष आने वाले लाखों पर्यटकों को लपकावृत्ति में शामिल लोगों से काफी परेशानी हो रही है। अब यही समस्या पोकरण व रामदेवरा में बढऩे लगी है।

जैसलमेर

Deepak Vyas

Sep 03, 2025

स्वर्णनगरी में प्रतिवर्ष आने वाले लाखों पर्यटकों को लपकावृत्ति में शामिल लोगों से काफी परेशानी हो रही है। अब यही समस्या पोकरण व रामदेवरा में बढऩे लगी है। यहां आने वाले लाखों जातरुओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बाबा रामदेव का भादवा मेला बुधवार को संपन्न हुआ। इस दौरान करीब डेढ़ माह में लाखों जातरुओं ने यहां पहुंचकर बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन किए। अब आश्विन माह के कृष्ण पक्ष के बाद नवरात्र के दौरान श्रद्धालुओं की फिर भीड़ उमड़ेगी। पोकरण व रामदेवरा के बीच लपकावृत्ति से जुड़े लोगों की बढ़ती संख्या के कारण इन जातरुओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अभी तक ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई देखने को नहीं मिल रही है।

बढ़ रही सक्रियता

जैसलमेर जाने वाले अधिकांश पर्यटक पोकरण होकर गुजरते है। यहां विभिन्न स्थलों के भ्रमण के साथ रामदेवरा में बाबा की समाधि के दर्शन करते है। रामदेवरा में वर्षभर जातरुओं की आवक रहती है। भादवा मेले के अलावा माघ माह एवं नवरात्रा के दौरान भी श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ता है। लाखों जातरुओं की आवक होने से पोकरण व रामदेवरा में बड़ी संख्या में होटलें व धर्मशालाएं भी स्थित है। ऐसे में जैसलमेर के साथ यहां भी लपकों की सक्रियता बढऩे लगी है।

यहीं से करते है पीछा

रामदेवरा व पोकरण की कई होटलों के अलावा जैसलमेर की होटलों के लपकें भी यहां अपना डेरा जमाने लगे है। ये लपकें यहीं से पर्यटकों की गाडिय़ों का पीछा करने लगते है। जिन्हें रोककर अपनी होटलों में रुकने के लिए दबाव बनाते है। ऐसे में इन पर्यटकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

पुलिस की औपचारिक कार्रवाई

इन लपकों से परेशान श्रद्धालु पुलिस में शिकायत भी करते है। जबकि पुलिस की ओर से केवल औपचारिक कार्रवाई की जा रही है। बीते डेढ़-दो माह में पोकरण पुलिस की ओर से लपकों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई है। रामदेवरा में इक्के-दुक्के लपकें पकड़े गए है, लेकिन कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होने से इनके हौसले बुलंद हो रहे है। इस संबंध में पोकरण थानाधिकारी छत्तरसिंह देवड़ा का कहना है कि क्षेत्र में गश्त बढ़ाई जाएगी। मुख्य मार्गों व भीड़ भाड़ भरे क्षेत्रों में निगरानी रखकर ऐसे लपकों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

Published on:

03 Sept 2025 08:56 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / पोकरण: मेले में लपकावृत्ति बनी परेशानी, इंतजाम नाकाफी

