पोकरण: मेले में लपकावृत्ति बनी परेशानी, इंतजाम नाकाफी

स्वर्णनगरी में प्रतिवर्ष आने वाले लाखों पर्यटकों को लपकावृत्ति में शामिल लोगों से काफी परेशानी हो रही है। अब यही समस्या पोकरण व रामदेवरा में बढऩे लगी है। यहां आने वाले लाखों जातरुओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बाबा रामदेव का भादवा मेला बुधवार को संपन्न हुआ। इस दौरान करीब डेढ़ माह में लाखों जातरुओं ने यहां पहुंचकर बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन किए। अब आश्विन माह के कृष्ण पक्ष के बाद नवरात्र के दौरान श्रद्धालुओं की फिर भीड़ उमड़ेगी। पोकरण व रामदेवरा के बीच लपकावृत्ति से जुड़े लोगों की बढ़ती संख्या के कारण इन जातरुओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अभी तक ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई देखने को नहीं मिल रही है।