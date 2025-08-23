Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जैसलमेर

पोकरण-रामदेवरा मार्ग बंद, श्रद्धालुओं के साथ स्थानीय लोग बेहाल

राष्ट्रीय कार्यक्रम हो, कोई मेला या अन्य कोई आयोजन, जिम्मेदारों की ओर से तैयारियों के दौरान गत बैठक की कार्रवाई का पठन कर उसके अनुसार व्यवस्थाएं कर दी जाती है, जबकि सालों बाद सुविधाओं के विस्तार हो जाने के बावजूद उसी ढर्रे पर व्यवस्थाएं की जाती है।

जैसलमेर

Deepak Vyas

Aug 23, 2025

राष्ट्रीय कार्यक्रम हो, कोई मेला या अन्य कोई आयोजन, जिम्मेदारों की ओर से तैयारियों के दौरान गत बैठक की कार्रवाई का पठन कर उसके अनुसार व्यवस्थाएं कर दी जाती है, जबकि सालों बाद सुविधाओं के विस्तार हो जाने के बावजूद उसी ढर्रे पर व्यवस्थाएं की जाती है। ऐसा ही मामला है भादवा मेले के दौरान पोकरण-रामदेवरा गोमट तालाब के रास्ते को बंद कर दिए जाने का। सडक़ के विस्तार के बावजूद आज भी इस रास्ते को बंद कर दिया जाता है, जिससे श्रद्धालुओं के साथ स्थानीय लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गौरतलब है कि प्रतिवर्ष भादवा मेले के दौरान 70 से 80 प्रतिशत श्रद्धालु व पदयात्री पोकरण होकर गुजरते है। वर्षों पूर्व पोकरण से रामदेवरा सडक़ मार्ग कम चौड़ा था। ऐसे में गोमट के गड़ीसर तालाब होते हुए जाने वाले रास्ते को बंद कर केवल पदयात्रियों को गुजारा जाता था। वाहनों को जैसलमेर रोड से मिड-वे होते हुए जाना पड़ता था। यह व्यवस्था वर्षों से चली आ रही है। अब सडक़ के चौड़ी हो जाने के बावजूद भी इस मार्ग को बंद कर दिया गया है। ऐसे में श्रद्धालुओं के साथ उनके लिए भंडारा चलाने वाले संचालकों, स्थानीय लोगों व दुकानदारों को परेशानी हो रही है।

बनाया पैदल पथ, चौड़ी हुई सडक़

मेले के दौरान यात्री व वाहन भार बढ़ जाने पर इस मार्ग को बंद कर दिया जाता था। करीब 8-9 वर्ष पूर्व पोकरण-रामदेवरा मार्ग के किनारे पदयात्रियों के लिए पैैदल पथ बनाया गया। हालांकि यह पूरी तरह से तैयार नहीं हो पाया, लेकिन मेलावधि के दौरान इसकी सफाई अवश्य करवाई जाती है। इसी तरह दो वर्ष पूर्व पोकरण- रामदेवरा वाया गड़ीसर तालाब मार्ग का विस्तार करते हुए इसका चौड़ीकरण किया गया। ऐसे में पदयात्रियों के साथ वाहनों के निकलने की पर्याप्त व्यवस्था है।

स्थानीय लोग, भंडारा संचालक व दुकानदार हो रहे परेशान

पुलिस की ओर से सडक़ के दोनों छोर पर मिट्टी डालकर एवं बेरियर लगाकर मार्ग बंद कर दिया जाता है। जिससे यहां से मोटरसाइकिल निकलना भी मुश्किल हो जाता है। रामदेवरा रोड के दोनों तरफ आबादी निवास करती है। जिनके आवागमन के लिए केवल यह मार्ग है। इसके साथ ही यहां बड़ी संख्या में दुकानें भी स्थित है। जिन्हें अपने घरों व दुकानों तक पहुंचने में खासी परेशानी होती है। इसी तरह मेले के दौरान यहां कई भामाशाहों व संस्थाओं की ओर से रामरसोड़े एवं भंडारे भी चलाए जाते है, जिन्हें सामान लाने-ले जाने में कई दिक्कतों से रु-ब-रु होना पड़ता है।

श्रद्धालुओं को भी दिक्कतें

देश के कोने-कोने से आने वाले पदयात्रियों के साथ कपड़े, बिस्तर, खाने-पीने का सामान रखने के लिए वाहन भी चलते है। मार्ग बंद होने के कारण पदयात्रियों व वाहनों का रास्ता अलग-अलग हो जाता है और उन्हें रास्ते में पानी, भोजन सहित अन्य जरुरतों के लिए परेशानी का सामना करना पड़ता है।

वन-वे से होगी सहुलियत

क्षेत्रवासियों के अनसार श्रद्धालुओं के साथ स्थानीय लोगों, दुकानदारों, भंडारा संचालकों की परेशानी को देखते हुए यदि प्रशासन की ओर से यहां वन-वे व्यवस्था लागू कर दी जाती है तो सहुलियत मिल सकेगी। वन-वे आवागमन से सभी की परेशानी का हल हो जाएगा और हादसा होने की आशंका भी नहीं रहेगी।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

23 Aug 2025 08:33 pm

Published on:

23 Aug 2025 10:31 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / पोकरण-रामदेवरा मार्ग बंद, श्रद्धालुओं के साथ स्थानीय लोग बेहाल

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.