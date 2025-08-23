पोकरण-रामदेवरा मार्ग बंद, श्रद्धालुओं के साथ स्थानीय लोग बेहाल

राष्ट्रीय कार्यक्रम हो, कोई मेला या अन्य कोई आयोजन, जिम्मेदारों की ओर से तैयारियों के दौरान गत बैठक की कार्रवाई का पठन कर उसके अनुसार व्यवस्थाएं कर दी जाती है, जबकि सालों बाद सुविधाओं के विस्तार हो जाने के बावजूद उसी ढर्रे पर व्यवस्थाएं की जाती है। ऐसा ही मामला है भादवा मेले के दौरान पोकरण-रामदेवरा गोमट तालाब के रास्ते को बंद कर दिए जाने का। सडक़ के विस्तार के बावजूद आज भी इस रास्ते को बंद कर दिया जाता है, जिससे श्रद्धालुओं के साथ स्थानीय लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गौरतलब है कि प्रतिवर्ष भादवा मेले के दौरान 70 से 80 प्रतिशत श्रद्धालु व पदयात्री पोकरण होकर गुजरते है। वर्षों पूर्व पोकरण से रामदेवरा सडक़ मार्ग कम चौड़ा था। ऐसे में गोमट के गड़ीसर तालाब होते हुए जाने वाले रास्ते को बंद कर केवल पदयात्रियों को गुजारा जाता था। वाहनों को जैसलमेर रोड से मिड-वे होते हुए जाना पड़ता था। यह व्यवस्था वर्षों से चली आ रही है। अब सडक़ के चौड़ी हो जाने के बावजूद भी इस मार्ग को बंद कर दिया गया है। ऐसे में श्रद्धालुओं के साथ उनके लिए भंडारा चलाने वाले संचालकों, स्थानीय लोगों व दुकानदारों को परेशानी हो रही है।