Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जैसलमेर

पोकरण : बिना संकेतक चल रहा पुननिर्माण कार्य, बाईपास पर हर पल हादसे का खतरा

पोकरण कस्बे में जोधपुर-जैसलमेर बाईपास राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-125 पर चल रहे सडक़ के पुनर्निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा के इंतजाम नहीं होने के कारण हर समय हादसे का खतरा बना हुआ है।

2 min read
Google source verification

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Nov 14, 2025

पोकरण कस्बे में जोधपुर-जैसलमेर बाईपास राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-125 पर चल रहे सडक़ के पुनर्निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा के इंतजाम नहीं होने के कारण हर समय हादसे का खतरा बना हुआ है। बिना चेतावनी संकेतकों के चल रहे निर्माण के दौरान यहां किसी हादसे से इनकार नहीं किया जा सकता। बावजूद इसके जिम्मेदारों की ओर से कोई कवायद नहीं की जा रही है। गौरतलब है कि जोधपुर से पोकरण तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या- 125 है। कस्बे में बढ़ते यातायात भार को देखते हुए जोधपुर रोड से जैसलमेर रोड तक बाईपास सडक़ का निर्माण करवाया गया है। वर्तमान में इस बाईपास सडक़ के पुनर्निर्माण का कार्य किया जा रहा है। बाईपास मार्ग पर कई डम्पर, रोलर व अन्य गाडिय़ां चल रही है। साथ ही निर्माण सामग्री भी बिखरी है। सडक़ पर कुछ रोड़े अवश्य रखे गए है, जिसके कारण यहां हर समय हादसे का भय बना हुआ है।

नहीं है कोई बोर्ड या चेतावनी पट्टिकाएं

बाईपास रोड पर चल रहे पुनर्निर्माण कार्य के दौरान कोई संकेतक बोर्ड, रिफ्लेक्टिव संकेतक, बैरिकेड, स्पीड कंट्रोल बोर्ड, चेतावनी पट्टिकाएं कुछ नजर नहीं आई। यहां तक कि रात में नजर आने वाली लाइटें तक नहीं है। ऐसे में वाहन चालक को कार्य की जानकारी नहीं हो पाती है। हाई-वे पर तेज गति से निकलते वाहनों के चालकों को पास आने पर मशीनों से हादसे का खतरा बढ़ जाता है।

प्रतिदिन सैकड़ों वाहनों की आवाजाही

इस बाईपास मार्ग से प्रतिदिन सैकड़ों वाहनों की आवाजाही होती है। जैसलमेर से जोधपुर और जोधपुर से जैसलमेर जाने वाले पर्यटकों व अन्य वाहनों के साथ ही इस क्षेत्र में निवास कर रहे लोग भी इस मार्ग का उपयोग करते है। ऐसे में यहां बिना संकेतक सडक़ पर चल रहे कार्य की जानकारी नहीं हो पा रही है।

रात में बढ़ जाता है खतरा

रात में अंधेरे के कारण कई बार मोड़ में चल रहा नजर नहीं आ पाता है। ऐसे में तेज गति से निकलते वाहन नियंत्रित नहीं हो पाते है। इसी तरह सामने से आने वाले वाहन के लाइट की रोशनी में निर्माण सामग्री या टूटी सडक़ नजर नहीं आने पर खतरा बढ़ जाता है, जिससे यहां किसी बड़े हादसे से इनकार नहीं किया जा सकता।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

14 Nov 2025 10:43 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / पोकरण : बिना संकेतक चल रहा पुननिर्माण कार्य, बाईपास पर हर पल हादसे का खतरा

बड़ी खबरें

View All

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

ग्राम विकास अधिकारियों की आत्महत्याओं पर उपजा आक्रोश, मांगों को लेकर सरकार के नाम सौंपा ज्ञापन

जैसलमेर

ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सवार की मौत, बाड़मेर मार्ग पर पीछे से बाइक को मारी टक्कर

जैसलमेर

राजस्थान को मिल्क कैपिटल बनाने के संकल्प पर मंथन

जैसलमेर

सीमाओं से परे नाथ परंपरा का सेतु, ख्याला से रताकोट तक अनंत आस्था

जैसलमेर

समाधान बना समस्या, हाई-वे पर अव्यवस्थाओं का अड्डा, बढ़ रहे अतिक्रमण

जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.