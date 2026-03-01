पोकरण: आवारा सूअरों का स्वच्छंद विचरण, बच्चे की मौत से क्षेत्र सहमा

ये सूअर इतने उग्र हो चुके है कि अकेले जा रहे बच्चों और बुजुर्गों पर सीधे हमला कर देते है। बीते कुछ माह में ऐसी कई घटनाएं सामने आ चुकी है। गुरुवार को सांकड़ा क्षेत्र के प्रतापपुरा खेलाना गांव में सूअर के हमले में एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि उसके ताऊ गंभीर घायल हो गए। इससे पूर्व भी क्षेत्र के अजासर गांव में एक महिला अपने बच्चे को बचाने के प्रयास में सूअर के हमले में घायल हो गई थी। इसके अलावा कस्बे में भी सूअरों के हमले की कई घटनाएं हो चुकी है। लगातार हो रही घटनाओं से कस्बेवासियों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में निवास कर रहे लोगों में भय व दहशत का माहौल है। गांवों में बढ़ती सूअरों की तादाद से ग्रामीण अपने बच्चों को विद्यालय भेजने से भी कतरा रहे है।