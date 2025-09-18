Patrika LogoSwitch to English

जैसलमेर

पोकरण: दीवार फांदकर आए चोर और मंदिर से चुरा ले गए मुख व छत्तर

पोकरण कस्बे के ऐतिहासिक खींवज माता मंदिर में गुरुवार को तडक़े चोर खिडक़ी तोडक़र भीतर घुसे और चोरी की वारदात को अंजाम दिया।

जैसलमेर

Deepak Vyas

Sep 18, 2025

पोकरण कस्बे के ऐतिहासिक खींवज माता मंदिर में गुरुवार को तडक़े चोर खिडक़ी तोडक़र भीतर घुसे और चोरी की वारदात को अंजाम दिया। मंदिर के पुजारी महेश शर्मा ने बताया कि गुरुवार को तडक़े करीब 3 बजे चोर मंदिर के पीछे से दीवार फांदकर परिसर में आए और खिडक़ी तोडक़र मंदिर में आए। इसके बाद गर्भगृह का ताला तोडक़र अंदर घुसे और प्रतिमाओं पर लगे चांदी के मुख और ऊपर लगे चांदी के छत्तर चोरी कर लिए। सुबह जब वे जगे तो मंदिर के ताले टूटे हुए थे। सूचना पर सहायक उपनिरीक्षक मालाराम पुलिस बल के साथ मंदिर पहुंचे और मौका मुआयना किया। मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज के आधार पर पुलिस ने चोरों की तलाश शुरू की। गौरतलब है कि कस्बे में फलसूंड रोड के किनारे ऐतिहासिक खींवज माता मंदिर स्थित है, जिसका इतिहास वर्षों पुराना है। बताया जाता है कि मंदिर में औरंगजेब ने मूर्तियों को ख्ंाडित करने का प्रयास किया था, लेकिन माता के चमत्कार के कारण वह नाकाम रहा था।

20 दिन बाद वारदात को अंजाम

पुजारी शर्मा ने बताया कि गत 29 अगस्त को भी तडक़े 3-4 बजे के बीच चोरों ने मंदिर परिसर में प्रवेश किया। यहां उन्होंने मुख्य मंदिर के द्वार का ताला तोडऩे का प्रयास किया, लेकिन उनके जागने पर चोर भाग गए। उनके चेहरे नकाब से ढके हुए थे। करीब 20 दिन बाद फिर चोरों ने धावा बोला और वारदात को अंजाम दे दिया।

बढ़ रही घटनाएं, आरोपी फरार

कस्बे में कुछ महिनों से चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। कस्बे में गत दो माह में करीब आधा दर्जन चोरी की घटनाएं हो चुकी है। पुलिस के सहायक उपनिरीक्षक के घर पर भी डेढ़ माह पूर्व चोरी हुई थी, लेकिन अभी तक एक भी मामले का खुलासा नहीं हो पाया है, जिससे आमजन में भय का माहौल है।

18 Sept 2025 08:55 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / पोकरण: दीवार फांदकर आए चोर और मंदिर से चुरा ले गए मुख व छत्तर

