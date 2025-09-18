पोकरण: दीवार फांदकर आए चोर और मंदिर से चुरा ले गए मुख व छत्तर

पोकरण कस्बे के ऐतिहासिक खींवज माता मंदिर में गुरुवार को तडक़े चोर खिडक़ी तोडक़र भीतर घुसे और चोरी की वारदात को अंजाम दिया। मंदिर के पुजारी महेश शर्मा ने बताया कि गुरुवार को तडक़े करीब 3 बजे चोर मंदिर के पीछे से दीवार फांदकर परिसर में आए और खिडक़ी तोडक़र मंदिर में आए। इसके बाद गर्भगृह का ताला तोडक़र अंदर घुसे और प्रतिमाओं पर लगे चांदी के मुख और ऊपर लगे चांदी के छत्तर चोरी कर लिए। सुबह जब वे जगे तो मंदिर के ताले टूटे हुए थे। सूचना पर सहायक उपनिरीक्षक मालाराम पुलिस बल के साथ मंदिर पहुंचे और मौका मुआयना किया। मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज के आधार पर पुलिस ने चोरों की तलाश शुरू की। गौरतलब है कि कस्बे में फलसूंड रोड के किनारे ऐतिहासिक खींवज माता मंदिर स्थित है, जिसका इतिहास वर्षों पुराना है। बताया जाता है कि मंदिर में औरंगजेब ने मूर्तियों को ख्ंाडित करने का प्रयास किया था, लेकिन माता के चमत्कार के कारण वह नाकाम रहा था।