पोकरण: दो कारों की भिड़ंत में दो घायल, सांकड़ा फांटा के पास हादसा

इस दौरान बाईपास हाईवे पर सांकड़ा फांटा के पास सामने से आ रही गुजराती पर्यटकों की कार से भिड़ंत हो गई। हादसे में ओमप्रकाश और दूसरी कार में सवार गुजरात निवासी नैना (63) पत्नी यतिन पटेल घायल हो गए। सूचना पर 108 एम्बुलेंस के ईएमटी दीपक शर्मा व पायलट समसुदीन मौके पर पहुंचे और घायल महिला को पोकरण के राजकीय अस्पताल लेकर आए। घायल ओमप्रकाश को निजी वाहन से अस्पताल पहुंचाया गया। यहां उन्हें उपचार के बाद छुट्टी दी गई। हादसे में दोनों कार क्षतिग्रस्त हो गई।