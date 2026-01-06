पोकरण: पद रिक्तता की मार, कामकाज प्रभावित …योजनाओं लाभ भी अधर में

भणियाणा ब्लॉक में सांकड़ा के सीडीपीओ को अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। भणियाणा में केवल एक महिला पर्यवेक्षक कार्यरत है। इसके अलावा महिला पर्यवेक्षकों के 5 और वरिष्ठ सहायक, कनिष्ठ सहायक व लेखाधिकारी के पद रिक्त है। पद रिक्तता के कारण सुपोषण अभियान, आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पूरक पोषण आहार वितरण, मातृ-शिशु स्वास्थ्य निगरानी और अन्य योजनाओं की निगरानी व क्रियान्वयन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। केन्द्रों पर होने वाली प्री-स्कूल शिक्षा व पोषण सेवाओं का समय पर पर्यवेक्षण नहीं हो पा रहा है। 280 आंगनबाड़ी केन्द्रों पर एक अधिकारी व तीन पर्यवेक्षक नाकाफी सिद्ध हो रहे है।