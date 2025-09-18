रामदेवरा जबरन वसूली प्रकरण में पुलिस ने दो आरोपियों को पकड़ा

रामदेवरा पुलिस ने जबरन वसूली प्रकरण में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामला 23 अगस्त का है, जब मुंबई निवासी महेन्द्रसिंह झाला रामदेवरा आया था। वह भवन धर्मशाला में भूराराम उर्फ भूपेन्द्र और उसके साथी रघु पटेल के साथ ठहरा। इस दौरान भूपेन्द्र ने उसे डरा-धमकाकर वीडियो बनाने और वायरल करने की धमकी दी तथा उसके मोबाइल से 1 लाख 25 हजार रुपए हड़प लिए। महेन्द्रसिंह ने 8 सितम्बर को थाने में रिपोर्ट दी। वारदात की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे के आदेश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रवीण कुमार और वृताधिकारी भवानीसिंह के सुपरविजन में थानाधिकारी महादेव गोदारा के नेतृत्व में टीम गठित की गई। पुलिस ने आसूचना संकलन कर प्रकरण का खुलासा किया और आरोपियों को पकड़ लिया। गिरफ्तार आरोपियों में भूराराम उर्फ भूपेन्द्र पुत्र रुपाराम माली (19) और लक्ष्मण उर्फ पाना पुत्र जवानाराम मीना (19), दोनों निवासी खेडावास, जिला पाली शामिल हैं। दोनों को न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया गया है। मामले में विस्तृत पूछताछ व अनुसंधान जारी है।