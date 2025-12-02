स्पा सेंटर पर पुलिस ने दी दबिश, मैनेजर और एक महिला दस्तयाब

स्वर्णनगरी के गीता आश्रम मार्ग पर संचालित एक स्पा सेंटर पर मंगलवार शाम को कोतवाली पुलिस ने दबिश दी। पुलिस ने सेंटर के मैनेजर और एक अन्य महिला को दस्तयाब किया। सेंटर से 3 लाख रुपए से ज्यादा की नगद राशि भी बरामद की गई। पुलिस ने यह कार्रवाई स्पा सेंटर में जिस्मफरोशी किए जाने की शिकायतें मिलने के बाद की। पुलिस ने पहले डिकॉय ऑपरेशन चलाया और शिकायत की पुष्टि के बाद दबिश दी।
सीओ सिटी रूपसिंह इंदा और शहर कोतवाल सुरजाराम के नेतृत्व में पुलिस ने मैनेजर राजेश सैनी और एक महिला को पीटा एक्ट के तहत दस्तयाब किया। कई घंटों तक चली कार्रवाई के दौरान सेंटर के बाहर बड़ी संख्या में भीड़ जमा हो गई। जानकारी के अनुसार दबिश के समय स्पा में तीन और युवतियां मौजूद थीं, लेकिन प्रारंभिक पूछताछ में वे किसी अवैध गतिविधि में शामिल नहीं पाई गईं। पुलिस ने स्पा सेंटर के संचालक प्रमोद निवासी अजमेर को भी नामजद किया है। कार्रवाई के बारे में सीओ सिटी इंदा ने बताया कि पुलिस को पिछले कुछ समय से स्पा सेंटर में अवैध गतिविधियों की जानकारी मिल रही थी। जिस पर डेकॉय ऑपरेशन चलाया गया। पुख्ता सूचना मिलने पर टीम ने कार्रवाई की, जिसमें मैनेजर और एक महिला को दस्तयाब कर लिया गया है।
