जैसलमेर में ड्यूटी पर पुलिसकर्मी को विषैले कीड़े ने काटा

उन्हें शरीर में तेज दर्द और जलन महसूस हुई, जिससे साथी जवानों ने उन्हें तुरंत सम सीएचसी पहुंचाया और प्राथमिक उपचार के बाद जवाहिर हॉस्पिटल रेफर किया।डॉ. सताराम और टीम ने प्रारंभिक जांच में स्पष्ट किया कि यह घटना सांप के काटने या किसी विषैले कीड़े के डंक की वजह से हो सकती है। जहर का असर दिखने पर इलाज उसी अनुसार किया जा रहा है। पुलिस अधिकारियों और चौकी स्टाफ की तत्परता से जवान को समय पर उपचार मिला, जिससे स्थिति गंभीर नहीं हो पाई। इलाज के बाद सुमेरसिंह ने डॉक्टर्स और सहयोगी जवानों का आभार जताया।