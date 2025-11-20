पोकरण में विद्युत नेटवर्क सुधार अभियान, कॉलोनियों में बढ़ी रोशनी

पोकरण कस्बे में लंबे समय से बनी हुई बिजली आपूर्ति और कम वोल्टेज की समस्या को दूर करने के लिए डिस्कॉम की ओर से सुधार अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत नए ट्रांसफार्मर लगाने, जर्जर विद्युत लाइनों को बदलने और लोड संतुलन के लिए नए फीडर तैयार करने का कार्य चल रहा है। इन प्रयासों से कई कॉलोनियों में बिजली की स्थिति पहले की तुलना में काफी बेहतर हुई है। कस्बे में लगातार बढ़ते आवासीय विस्तार और बिजली उपभोग में तेज इजाफे के कारण पुराने ट्रांसफार्मर वर्षों से ओवरलोड हो रहे थे। इससे कम वोल्टेज, रात में आपूर्ति बाधित होने, बार-बार फ्यूज उडऩे और घरेलू उपकरणों के खराब होने जैसी समस्याएं आम हो चुकी थीं। इस स्थिति को देखते हुए डिस्कॉम ने चरणबद्ध तरीके से ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ाने और लाइनों के नवीनीकरण का कार्य शुरू किया।