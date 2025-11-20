पोकरण में विद्युत नेटवर्क सुधार अभियान, कॉलोनियों में बढ़ी रोशनी

पोकरण कस्बे में लंबे समय से बनी हुई बिजली आपूर्ति और कम वोल्टेज की समस्या को दूर करने के लिए डिस्कॉम की ओर से सुधार अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत नए ट्रांसफार्मर लगाने, जर्जर विद्युत लाइनों को बदलने और लोड संतुलन के लिए नए फीडर तैयार करने का कार्य चल रहा है। इन प्रयासों से कई कॉलोनियों में बिजली की स्थिति पहले की तुलना में काफी बेहतर हुई है। कस्बे में लगातार बढ़ते आवासीय विस्तार और बिजली उपभोग में तेज इजाफे के कारण पुराने ट्रांसफार्मर वर्षों से ओवरलोड हो रहे थे। इससे कम वोल्टेज, रात में आपूर्ति बाधित होने, बार-बार फ्यूज उडऩे और घरेलू उपकरणों के खराब होने जैसी समस्याएं आम हो चुकी थीं। इस स्थिति को देखते हुए डिस्कॉम ने चरणबद्ध तरीके से ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ाने और लाइनों के नवीनीकरण का कार्य शुरू किया।
बढ़ते लोड को ध्यान में रखते हुए कस्बे में अब तक लगभग एक दर्जन नए ट्रांसफार्मर स्थापित किए गए हैं। इनकी स्थापना के बाद आसपास की बस्तियों में वोल्टेज स्थिर हुआ है और ओवरलोडिंग की समस्या में स्पष्ट कमी आई है। कई उपभोक्ताओं ने बताया कि पहले की तुलना में अब रात के समय भी रोशनी स्थिर रहती है। ट्रांसफार्मर अपग्रेडेशन के साथ डिस्कॉम पुराने और कमजोर तारों को भी बदल रहा है। कई स्थानों पर लगे केबल मौसम के असर से क्षतिग्रस्त हो चुके थे, जिससे बार-बार फॉल्ट की स्थिति बन जाती थी। इन तारों को हटाकर कोटेड वायर लगाए जा रहे हैं, जिससे आपूर्ति सुचारू रहेगी और सुरक्षा भी बेहतर होगी।
पोकरण में नए ट्रांसफार्मर लगाने और विद्युत लाइनों को बदलने का कार्य जारी है। सुधार के इन चरणों के बाद कस्बे में बिजली व्यवस्था और अधिक मजबूत होगी तथा आमजन को स्थायी राहत मिल सकेगी।
-मनीष कुमार, सहायक अभियंता, डिस्कॉम
