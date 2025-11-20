Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जैसलमेर

पोकरण में विद्युत नेटवर्क सुधार अभियान, कॉलोनियों में बढ़ी रोशनी

पोकरण कस्बे में लंबे समय से बनी हुई बिजली आपूर्ति और कम वोल्टेज की समस्या को दूर करने के लिए डिस्कॉम की ओर से सुधार अभियान चलाया जा रहा है।

2 min read
Google source verification

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Nov 20, 2025

पोकरण कस्बे में लंबे समय से बनी हुई बिजली आपूर्ति और कम वोल्टेज की समस्या को दूर करने के लिए डिस्कॉम की ओर से सुधार अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत नए ट्रांसफार्मर लगाने, जर्जर विद्युत लाइनों को बदलने और लोड संतुलन के लिए नए फीडर तैयार करने का कार्य चल रहा है। इन प्रयासों से कई कॉलोनियों में बिजली की स्थिति पहले की तुलना में काफी बेहतर हुई है। कस्बे में लगातार बढ़ते आवासीय विस्तार और बिजली उपभोग में तेज इजाफे के कारण पुराने ट्रांसफार्मर वर्षों से ओवरलोड हो रहे थे। इससे कम वोल्टेज, रात में आपूर्ति बाधित होने, बार-बार फ्यूज उडऩे और घरेलू उपकरणों के खराब होने जैसी समस्याएं आम हो चुकी थीं। इस स्थिति को देखते हुए डिस्कॉम ने चरणबद्ध तरीके से ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ाने और लाइनों के नवीनीकरण का कार्य शुरू किया।

पुरानी लाइनों का बदला जा रहा ढांचा

बढ़ते लोड को ध्यान में रखते हुए कस्बे में अब तक लगभग एक दर्जन नए ट्रांसफार्मर स्थापित किए गए हैं। इनकी स्थापना के बाद आसपास की बस्तियों में वोल्टेज स्थिर हुआ है और ओवरलोडिंग की समस्या में स्पष्ट कमी आई है। कई उपभोक्ताओं ने बताया कि पहले की तुलना में अब रात के समय भी रोशनी स्थिर रहती है। ट्रांसफार्मर अपग्रेडेशन के साथ डिस्कॉम पुराने और कमजोर तारों को भी बदल रहा है। कई स्थानों पर लगे केबल मौसम के असर से क्षतिग्रस्त हो चुके थे, जिससे बार-बार फॉल्ट की स्थिति बन जाती थी। इन तारों को हटाकर कोटेड वायर लगाए जा रहे हैं, जिससे आपूर्ति सुचारू रहेगी और सुरक्षा भी बेहतर होगी।

बदली जा रही विद्युत लाइनें

पोकरण में नए ट्रांसफार्मर लगाने और विद्युत लाइनों को बदलने का कार्य जारी है। सुधार के इन चरणों के बाद कस्बे में बिजली व्यवस्था और अधिक मजबूत होगी तथा आमजन को स्थायी राहत मिल सकेगी।

-मनीष कुमार, सहायक अभियंता, डिस्कॉम

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

20 Nov 2025 11:00 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / पोकरण में विद्युत नेटवर्क सुधार अभियान, कॉलोनियों में बढ़ी रोशनी

बड़ी खबरें

View All

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

पाइपलाइन से पानी आने तक टैंकर से सांवल कॉलोनी के बाशिंदों की बुझेगी प्यास

जैसलमेर

टांके से बरामद किया विवाहिता का शव, पीहर पक्ष ने लगाया पति व उसके भाइयों पर हत्या का आरोप

जैसलमेर

जैसलमेर: इंजन में खराबी के बाद नहरी क्षेत्र में लैंड करवाया गया यूएवी

जैसलमेर

मोहनगढ़ क्षेत्र में मिले पदचिन्ह, जंगली जानवर की मौजूदगी की आशंका से दहशत

जैसलमेर

ताड़ाना में पेयजल संकट गहराया, सूखी टंकी से बढ़ी परेशानी

जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.