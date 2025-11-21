18 घंटे गुल रही बिजली… अंधेरे में डूबे रहे एक दर्जन गांव, टॉर्च और मोमबत्ती से की पढ़ाई

देचू स्थित पावर ट्रांसफार्मर में आई तकनीकी खराबी से एकां ग्राम पंचायत और रामदेवरा ग्राम पंचायत के एक दर्जन गांव व ढाणियां 18 घंटे तक अंधेरे में डूबे रहे। बिजली न होने से गुरुवार रात गुल हुई बिजली शुक्रवार सुबह करीब 8 बजे जाकर सुचारु हो पाई। अद्र्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी विद्यार्थियों को मोबाइल की टॉर्च जलाकर करनी पड़ी। गुरुवार शाम अचानक बिजली गुल हो गई। देर रात तक विद्युतापूर्ति बहाल नहीं होने पर ग्रामीणों ने डिस्कॉम के स्थानीय कार्मिकों और अधिकारियों से संपर्क करने पर उन्होंने जल्दी ही विद्युत आने का जवाब दिया। विद्युत लाइन फॉल्ट होने पर 18 घंटों से अधिक विद्युत गुल होने से कामकाज को लेकर ग्रामीणों व अद्र्ध वार्षिक परीक्षा को लेकर विद्यार्थियों को अधिक परेशानी उठानी पड़ी। विद्यार्थियों को देर रात विद्युत गुल रहने पर टॉर्च से पढ़ाई करनी पड़ी। शुक्रवार सुबह भी विद्युत बहाल न होने पर विद्यार्थियों को पढ़ाई के दौरान टॉर्च और मोमबत्ती का सहारा लेना पड़ा।