पावर ट्रांसफार्मर में आई खराबी, सात घंटे गुल रही बिजली

रामदेवरा कस्बे में पावर ट्रांसफार्मर में आई खराबी के कारण रविवार को 7 घंटे तक बिजली की आपूर्ति बाधित रही। ऐसे में आम जन परेशान नजर आए। घरों और दुकानों के भीतर लगे इनवर्टर तक ठप हो गए। लोगों को बिना विद्युत के गर्मी में भारी परेशानी उठानी पड़ी। जानकारी के अनुसार रविवार को रामदेवरा के राष्ट्रीय राज मार्ग- 11 के समीप बने जीएसएस में लगे पावर ट्रांसफार्मर में आई तकनीकी खराबी के चलते रामदेवरा कस्बे की करीब 7 घंटे लगातार विद्युत आपूर्ति ठप पड़ी रही। लोगो को इन 7 घंटे तक भीषण गर्मी में बिना विद्युत आपूर्ति के रहना पड़ा। विद्युत आधारित सभी कार्य भी ठप पड़ गए थे।