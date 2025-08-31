पत्रकार वार्ता -एसआइ भर्ती को निरस्त करने पर बोले केंद्रीय मंत्री शेखावत- कुछ का पाप, दूसरों को न मिले सजा

केंद्रीय पर्यटन एवं कला-संस्कृति मंत्री गजेन्द्रसिंह शेखावत ने एसआइ भर्ती-2021 परीक्षा को रद्द किए जाने के संबंध में कहा कि यह उचित नहीं होगा कि कुछ लोगों के पाप का दूसरों को दंड दिया जाए। इस दृष्टिकोण से राज्य सरकार कोर्ट के फैसले पर विचार कर रही है। उनका मानना है कि फैसले की विस्तार से समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है। सैकड़ों लोग ऐसे हैं, जो कई नौकरियों को छोडकऱ और अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर यहां आए हैं। उन्होंने ट्रेनिंग की है, 3-4 साल से नौकरी कर रहे हैं। इस मौके पर शेखावत ने बताया कि वे जैसलमेर से वर्ष पर्यंत हवाई सेवा का संचालन करवाने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। वे चाहते हैं कि जैसलमेर से जयपुर, दिल्ली और मुम्बई जैसे शहरों के लिए बेहतरीन हवाई कनेक्टिविटी मिले। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और लोगों को सेवा का लाभ मिल सकेगा।गहलोत ने कहा, शेखावत की बात में दमदूसरी तरफ रविवार को जैसलमेर के संक्षिप्त दौरे पर आए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एसआइ भर्ती के संबंध में केंद्रीय मंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत की बात का समर्थन किया। गौरतलब है कि जैसलमेर में शेखावत ने कहा कि, कुछ लोगों ने पाप किया, दंड दूसरों को मिले, यह बात उचित नहीं। गहलोत ने इस पर कहा कि उनकी बात में दम है। राज्य सरकार को इस मामले में तय करना है। हमारे समय में रीट का पेपर आउट हुआ था, तब समय रहते परीक्षा को रद्द करते हुए 33 हजार की जगह 50 हजार भर्तियां निकाली और सबको नौकरी लगा दी।