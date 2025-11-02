निजी बसों की हड़ताल जारी, सैलानियों व स्थानीय बाशिंदों की बढ़ी मुश्किलें

प्रदेश भर में ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट स्लीपर बसों की बेमियादी हड़ताल रविवार को भी जारी रहने से स्थानीय बाशिंदों के साथ जैसलमेर घूमने आए सैलानियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की ओर से सेवाओं में बढ़ोतरी किए जाने से राहत मिली है।
उधर, रेलों में भी यात्री बढ़े हैं। रविवार को भी निजी बसों के अहमदाबाद, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर सहित सभी रूटों पर सेवाएं बाधित रही। निजी बस स्टैंड और एयरफोर्स मार्ग पर खड़ी बसों से वीराना छाया रहा। बस ऑपरेटरों के अनुसार रविवार को जैसलमेर से कोई भी निजी बस रवाना नहीं हुई। एसोसिएशन के अनुसार जब तक सरकार से निर्णय नहीं होता, तब तक बसें बंद रहेंगी। हड़ताल के कारण जैसलमेर से रोजाना चलने वाली करीब 40 निजी स्लीपर बसें बंद पड़ी हैं। निजी बसों की हड़ताल ने जहां यात्रियों और व्यापारियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, वहीं रोडवेज प्रबंधन ने बढ़ते यात्रीभार को देखते हुए नई बसों का संचालन शुरू किया है।
निजी बस ऑपरेटरों की ओर से चक्का जाम किए जाने के बाद बने हालात को देखते हुए रोडवेज की तरफ से गड़ीसर चौराहा पर औपचारिक शुरुआत से पहले ही बसों का संचालन शुरू कर दिया। रोडवेज आगार के मुख्य प्रबंधक दीपक कुमार के अनुसार जैसलमेर आगार से 32 और अन्य डिपो की 8 बसें संचालित हो रही हैं। यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त बसें लगाने की व्यवस्था की जा रही है। सोमवार को गड़ीसर मार्ग स्थित नए रोडवेज बस स्टैंड का विधिवत आगाज किया जाएगा। रोडवेज की ओर से बाड़मेर, जोधपुर, तनोट, अहमदाबाद और जयपुर सहित सभी मार्गों की बसें नए स्टैंड से रवाना की जा रही है। निजी बसों की हड़ताल के कारण ट्रेनों से आवाजाही करने वालों की भी संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। यहां रेलवे स्टेशन पर बड़ी संख्या में यात्री इंतजार कर रहे थे।
बड़ी खबरेंView All
जैसलमेर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग