निजी बसों की हड़ताल जारी, सैलानियों व स्थानीय बाशिंदों की बढ़ी मुश्किलें

निजी बस ऑपरेटरों की ओर से चक्का जाम किए जाने के बाद बने हालात को देखते हुए रोडवेज की तरफ से गड़ीसर चौराहा पर औपचारिक शुरुआत से पहले ही बसों का संचालन शुरू कर दिया। रोडवेज आगार के मुख्य प्रबंधक दीपक कुमार के अनुसार जैसलमेर आगार से 32 और अन्य डिपो की 8 बसें संचालित हो रही हैं। यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त बसें लगाने की व्यवस्था की जा रही है। सोमवार को गड़ीसर मार्ग स्थित नए रोडवेज बस स्टैंड का विधिवत आगाज किया जाएगा। रोडवेज की ओर से बाड़मेर, जोधपुर, तनोट, अहमदाबाद और जयपुर सहित सभी मार्गों की बसें नए स्टैंड से रवाना की जा रही है। निजी बसों की हड़ताल के कारण ट्रेनों से आवाजाही करने वालों की भी संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। यहां रेलवे स्टेशन पर बड़ी संख्या में यात्री इंतजार कर रहे थे।