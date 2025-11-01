निजी बसें थमीं, यात्रियों की बढ़ी मुश्किलें… रोडवेज बना सहारा

प्रदेश भर में ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट स्लीपर बसों की बेमियादी हड़ताल का असर शनिवार को जैसलमेर में पूरी तरह दिखा। अहमदाबाद, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर सहित सभी रूटों की निजी बसों का संचालन बंद रहा। बस स्टैंड और एयरफोर्स मार्ग पर खड़ी बसों से सन्नाटा छाया रहा। ऑनलाइन टिकट बुकिंग पूरी तरह ठप होने से यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ी। बस ऑपरेटर कंवराजसिंह चौहान ने बताया कि शनिवार को जैसलमेर से कोई भी निजी बस रवाना नहीं हुई। जिन यात्रियों ने अग्रिम बुकिंग करवाई थी, उन्हें शुक्रवार तक पूरा रिफंड कर दिया गया। एसोसिएशन के अनुसार जब तक सरकार से निर्णय नहीं होता, तब तक बसें बंद रहेंगी। हड़ताल के कारण जैसलमेर से रोजाना चलने वाली करीब 40 निजी स्लीपर बसें बंद पड़ी हैं। निजी बसों की हड़ताल ने जहां यात्रियों और व्यापारियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, वहीं रोडवेज प्रबंधन ने बढ़ते यात्रीभार को देखते हुए कवायद शुरू की है।