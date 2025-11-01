निजी बसें थमीं, यात्रियों की बढ़ी मुश्किलें… रोडवेज बना सहारा

प्रदेश भर में ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट स्लीपर बसों की बेमियादी हड़ताल का असर शनिवार को जैसलमेर में पूरी तरह दिखा। अहमदाबाद, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर सहित सभी रूटों की निजी बसों का संचालन बंद रहा। बस स्टैंड और एयरफोर्स मार्ग पर खड़ी बसों से सन्नाटा छाया रहा। ऑनलाइन टिकट बुकिंग पूरी तरह ठप होने से यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ी। बस ऑपरेटर कंवराजसिंह चौहान ने बताया कि शनिवार को जैसलमेर से कोई भी निजी बस रवाना नहीं हुई। जिन यात्रियों ने अग्रिम बुकिंग करवाई थी, उन्हें शुक्रवार तक पूरा रिफंड कर दिया गया। एसोसिएशन के अनुसार जब तक सरकार से निर्णय नहीं होता, तब तक बसें बंद रहेंगी। हड़ताल के कारण जैसलमेर से रोजाना चलने वाली करीब 40 निजी स्लीपर बसें बंद पड़ी हैं। निजी बसों की हड़ताल ने जहां यात्रियों और व्यापारियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, वहीं रोडवेज प्रबंधन ने बढ़ते यात्रीभार को देखते हुए कवायद शुरू की है।
हड़ताल के कारण यात्रियों की मुश्किलें बढ़ गईं। अहमदाबाद निवासी मितेश पटेल ने बताया कि दो दिन की यात्रा के लिए जैसलमेर आए थे, अब वापसी का कोई अनुकूल साधन नहीं मिल रहा। जयपुर की सपना अग्रवाल ने कहा कि बस रद्द होने की जानकारी कल सुबह मिली, ट्रेन में जगह नहीं, इसलिए होटल में एक दिन और रुकना पड़ रहा है। जैसलमेर निवासी विनोद परमार ने कहा कि रोजमर्रा के व्यापारिक काम से अहमदाबाद जाना होता है, लेकिन बसें बंद होने से माल की आपूर्ति ठप हो गई। विद्यार्थी किरण राठौड़ ने बताया कि ग्राम सेवक परीक्षा का सेंटर जोधुपर आया है। बस नहीं है, अब ट्रेन का इंतजार कर रही हूं।
बसों के बंद रहने से यात्रियों का दबाव रोडवेज बसों पर बढ़ा है। रोडवेज आगार के मुख्य प्रबंधक दीपक कुमार ने बताया कि जैसलमेर आगार से 32 और अन्य डिपो की 8 बसें संचालित हो रही हैं। बढ़ती भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त बसें लगाने की व्यवस्था की जा रही है। यात्रियों की सुविधा के लिए सभी बसों का संचालन शनिवार से गड़ीसर मार्ग स्थित नए रोडवेज बस स्टैंड से शुरू किया गया है। यह निर्णय यात्रियों की सुविधा और शहर में यातायात दबाव कम करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। अब बाड़मेर, जोधपुर, तनोट, अहमदाबाद और जयपुर सहित सभी मार्गों की बसें नए स्टैंड से रवाना की जा रही है।
रेलवे स्टेशन पर भी भीड़
निजी बसों की हड़ताल के कारण रोडवेज बसों से सफर के अलावा ट्रेन से आवाजाही करने वालों की भी संख्या अधिक है। यहां रेलवे स्टेशन पर बड़ी संख्या में यात्री इंतजार कर रहे थे।
