Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जैसलमेर

भजन-कीर्तन करते हुए निकाली शोभायात्रा, धार्मिक-सांस्कृतिक झांकियों ने आकर्षित किया

जैसलमेर पुष्करणा न्याति ट्रस्ट के तत्वावधान में रविवार को पुष्करणा दिवस के उपलक्ष्य में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

जैसलमेर

Deepak Vyas

Aug 24, 2025

जैसलमेर पुष्करणा न्याति ट्रस्ट के तत्वावधान में रविवार को पुष्करणा दिवस के उपलक्ष्य में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस मौके पर प्रात:कालीन कार्यक्रमों की पहली कड़ी के तौर पर दुर्ग की अखे प्रोल से शोभायात्रा का आगाज किया गया। सेवानिवृत्त आइएएस श्यामसुंदर बिस्सा के आतिथ्य में आयोजित शोभायात्रा में समाज के लोग भजन-कीर्तन करते हुए चल रहे थे। शोभायात्रा गोपा चौक, सदर बाजार, कचहरी मार्ग होते हुए गांधी चौक स्थित पुष्करणा भवन पहुंची। मार्ग में दुकानदारों व अन्य लोगों ने शोभायात्रा का स्वागत किया। शोभायात्रा में विभिन्न विद्यालयों की ओर से धार्मिक व सांस्कृतिक झांकियां शामिल की गई। इनमें बालक भरत, रानी पद्मिनी, श्रीनाथ भगवान, मिस्टर डेजर्ट और मिस मूमल, प्रेमानंद महाराज व उनके शिष्य आदि की झांकियों ने हर किसी का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करवाया। शोभायात्रा के पुष्करणा भवन पहुंचने पर वहां समाज के मौजीज लोगों ने विधिवत पूजा अर्चना की। सायंकालीन सत्र में पुष्करणा वृद्धाश्रम भवन में पुरस्कार वितरण और सहभोज का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अतिथियों ने मेधावी छात्र-छात्राओं और विशिष्ट उपलब्धियों के लिए अन्य व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। बड़ी संख्या में समाज के लोग कार्यक्रम में शामिल हुए। बाद में सभी ने सहभोज का लुत्फ उठाया।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

24 Aug 2025 09:06 pm

Published on:

24 Aug 2025 09:05 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / भजन-कीर्तन करते हुए निकाली शोभायात्रा, धार्मिक-सांस्कृतिक झांकियों ने आकर्षित किया

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.