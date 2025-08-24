भजन-कीर्तन करते हुए निकाली शोभायात्रा, धार्मिक-सांस्कृतिक झांकियों ने आकर्षित किया

जैसलमेर पुष्करणा न्याति ट्रस्ट के तत्वावधान में रविवार को पुष्करणा दिवस के उपलक्ष्य में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस मौके पर प्रात:कालीन कार्यक्रमों की पहली कड़ी के तौर पर दुर्ग की अखे प्रोल से शोभायात्रा का आगाज किया गया। सेवानिवृत्त आइएएस श्यामसुंदर बिस्सा के आतिथ्य में आयोजित शोभायात्रा में समाज के लोग भजन-कीर्तन करते हुए चल रहे थे। शोभायात्रा गोपा चौक, सदर बाजार, कचहरी मार्ग होते हुए गांधी चौक स्थित पुष्करणा भवन पहुंची। मार्ग में दुकानदारों व अन्य लोगों ने शोभायात्रा का स्वागत किया। शोभायात्रा में विभिन्न विद्यालयों की ओर से धार्मिक व सांस्कृतिक झांकियां शामिल की गई। इनमें बालक भरत, रानी पद्मिनी, श्रीनाथ भगवान, मिस्टर डेजर्ट और मिस मूमल, प्रेमानंद महाराज व उनके शिष्य आदि की झांकियों ने हर किसी का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करवाया। शोभायात्रा के पुष्करणा भवन पहुंचने पर वहां समाज के मौजीज लोगों ने विधिवत पूजा अर्चना की। सायंकालीन सत्र में पुष्करणा वृद्धाश्रम भवन में पुरस्कार वितरण और सहभोज का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अतिथियों ने मेधावी छात्र-छात्राओं और विशिष्ट उपलब्धियों के लिए अन्य व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। बड़ी संख्या में समाज के लोग कार्यक्रम में शामिल हुए। बाद में सभी ने सहभोज का लुत्फ उठाया।