जैसलमेर

बाहरी लोगों को कार्य देने पर जताया विरोध, धरना-प्रदर्शन कर जताया रोष

पोकरण क्षेत्र के गुड्डी, जैमला, दलपतपुरा, जसवंतपुरा में लग रहे निजी कंपनी के सोलर प्लांट में स्थानीय की बजाय बाहरी लोगों को कार्य देने के विरोध में ग्रामीणों ने सोमवार को दूसरी बार धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया।

जैसलमेर

Deepak Vyas

Aug 11, 2025

पोकरण क्षेत्र के गुड्डी, जैमला, दलपतपुरा, जसवंतपुरा में लग रहे निजी कंपनी के सोलर प्लांट में स्थानीय की बजाय बाहरी लोगों को कार्य देने के विरोध में ग्रामीणों ने सोमवार को दूसरी बार धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही बुधवार से बेमियादी धरने व आंदोलन की चेतावनी दी है। भाजपा नेता भूरसिंह सांकड़ा ने बताया कि एकमे कंपनी की ओर से गुड्डी, जैमला, दलपतपुरा, जसवंतपुरा गांवों में 1100 मेगावाट का सौर ऊर्जा प्लांट लगाया जा रहा है। प्लांट में अधिकारियों की ओर से बाहरी लोगों व एक ही फर्म को पूरा कार्य दिया गया है। ऐसे में बाहरी ठेकेदार की ओर से स्थानीय लोगों को रोजगार से दरकिनार करने की आशंका है। इसी प्रकार जमीनें लेने के दौरान ग्रामीणों व किसानों के टांकों, कमरों, बाड़ों, नलकूपों का भी उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। जिससे ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। इसी को लेकर पूर्व में भी यहां धरना दिया गया था। जिस पर अधिकारियों ने एक सप्ताह में सकारात्मक कवायद का भरोसा दिलाया था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है।

…. तो कल से करेंगे आंदोलन

क्षेत्र के गुड्डी गांव में प्लांट के आगे भूरसिंह सांकड़ा, डूंगरसिंह गुड्डी, भाजपा नेता मेघसिंह जैमला, रेंवतसिंह जैमला, खेतसिंह, फिरोजखां दलपतपुरा, नरपतसिंह, शंभूराम, सिकंदरखां, सतीदानसिंह, जाकरखां, विजयसिंह, रिड़मलसिंह, चनेखां, देवेन्द्रसिंह गुड्डी, नेपालसिंह, खमाणसिंह जसवंतपुरा, उम्मेदसिंह, गिरवरसिंह सांकड़ा, देरावरसिंह माधोपुरा, प्रेमसिंह गुड्डी सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने सोमवार को धरना देकर विरोध जताया। उन्होंने अधिकारियों से एक फर्म को दिए गए कार्य को निरस्त करने और स्थानीय लोगों को कार्य एवं रोजगार देने की मांग करते हुए बताया कि दो दिन में इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं होती है तो बुधवार से उनकी ओर से आंदोलन को तेज करते हुए बेमियादी धरना दिया जाएगा।

11 Aug 2025 08:37 pm

11 Aug 2025 10:36 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / बाहरी लोगों को कार्य देने पर जताया विरोध, धरना-प्रदर्शन कर जताया रोष

