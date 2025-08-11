बाहरी लोगों को कार्य देने पर जताया विरोध, धरना-प्रदर्शन कर जताया रोष

पोकरण क्षेत्र के गुड्डी, जैमला, दलपतपुरा, जसवंतपुरा में लग रहे निजी कंपनी के सोलर प्लांट में स्थानीय की बजाय बाहरी लोगों को कार्य देने के विरोध में ग्रामीणों ने सोमवार को दूसरी बार धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही बुधवार से बेमियादी धरने व आंदोलन की चेतावनी दी है। भाजपा नेता भूरसिंह सांकड़ा ने बताया कि एकमे कंपनी की ओर से गुड्डी, जैमला, दलपतपुरा, जसवंतपुरा गांवों में 1100 मेगावाट का सौर ऊर्जा प्लांट लगाया जा रहा है। प्लांट में अधिकारियों की ओर से बाहरी लोगों व एक ही फर्म को पूरा कार्य दिया गया है। ऐसे में बाहरी ठेकेदार की ओर से स्थानीय लोगों को रोजगार से दरकिनार करने की आशंका है। इसी प्रकार जमीनें लेने के दौरान ग्रामीणों व किसानों के टांकों, कमरों, बाड़ों, नलकूपों का भी उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। जिससे ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। इसी को लेकर पूर्व में भी यहां धरना दिया गया था। जिस पर अधिकारियों ने एक सप्ताह में सकारात्मक कवायद का भरोसा दिलाया था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है।