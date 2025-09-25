ओरण-गोचर संरक्षण की मांग को लेकर जनाक्रोश रैली आज, प्रशासन- पुलिस की भरपूर तैयारी

जैसलमेर जिले में ओरण-गोचर और तालाबों व खड़ीनों को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने की मांग को लेकर गत दिनों से किए जा रहे आंदोलन की कड़ी में शुक्रवार को जनाक्रोश रैली निकाली जाएगी। रैली को लेकर एक तरफ आंदोलनकारी पूरी तैयारी में जुटे हैं तो दूसरी ओर प्रशासन व पुलिस की ओर से जरूरी उपाय किए जा रहे हैं। इस बीच जिला प्रशासन के साथ निर्वाचित विधायकों के बीच वार्ताओं का दौर गुरुवार को भी चला। राज्य सरकार के मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने भी इसमें भागीदारी की। इन बैठकों में ओरण-गोचर जमीनों के संरक्षण के विषय पर व्यापक विचार विमर्श हुआ। ओरण प्रेमियों के प्रतिनिधियों को भी बैठक में शामिल किया गया। हालांकि आंदोलन की शुरुआत से अगुआई कर रहे सुमेरसिंह सांवता ने साफ किया कि शुक्रवार को जनाक्रोश रैली का आयोजन किया जाएगा और उसके बाद अगर प्रशासन की तरफ से कोई तोहफा मिलता है तो उसका स्वागत है। इधर शिव विधायक रविंद्रसिंह भाटी ने आंदोलन का समर्थन करते हुए स्वयं रैली में शामिल होने की घोषणा की और समाज के सभी वर्गों के लोगों से भी इसमें भागीदारी का आह्वान किया है। भाटी के जैसलमेर आगमन को देखते हुए सरकारी मशीनरी रैली को लेकर ज्यादा गम्भीरता दिखा रही है। गुरुवार को कलेक्ट्रेट के सामने दिए ओरण टीम की ओर से कलेक्ट्रेट के सामने दिया जा रहा धरना 10वें दिन भी जारी रहा।