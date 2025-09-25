Patrika LogoSwitch to English

ओरण-गोचर संरक्षण की मांग को लेकर जनाक्रोश रैली आज, प्रशासन- पुलिस की भरपूर तैयारी

जैसलमेर जिले में ओरण-गोचर और तालाबों व खड़ीनों को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने की मांग को लेकर गत दिनों से किए जा रहे आंदोलन की कड़ी में शुक्रवार को जनाक्रोश रैली निकाली जाएगी।

जैसलमेर

Deepak Vyas

Sep 25, 2025

जैसलमेर जिले में ओरण-गोचर और तालाबों व खड़ीनों को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने की मांग को लेकर गत दिनों से किए जा रहे आंदोलन की कड़ी में शुक्रवार को जनाक्रोश रैली निकाली जाएगी। रैली को लेकर एक तरफ आंदोलनकारी पूरी तैयारी में जुटे हैं तो दूसरी ओर प्रशासन व पुलिस की ओर से जरूरी उपाय किए जा रहे हैं। इस बीच जिला प्रशासन के साथ निर्वाचित विधायकों के बीच वार्ताओं का दौर गुरुवार को भी चला। राज्य सरकार के मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने भी इसमें भागीदारी की। इन बैठकों में ओरण-गोचर जमीनों के संरक्षण के विषय पर व्यापक विचार विमर्श हुआ। ओरण प्रेमियों के प्रतिनिधियों को भी बैठक में शामिल किया गया। हालांकि आंदोलन की शुरुआत से अगुआई कर रहे सुमेरसिंह सांवता ने साफ किया कि शुक्रवार को जनाक्रोश रैली का आयोजन किया जाएगा और उसके बाद अगर प्रशासन की तरफ से कोई तोहफा मिलता है तो उसका स्वागत है। इधर शिव विधायक रविंद्रसिंह भाटी ने आंदोलन का समर्थन करते हुए स्वयं रैली में शामिल होने की घोषणा की और समाज के सभी वर्गों के लोगों से भी इसमें भागीदारी का आह्वान किया है। भाटी के जैसलमेर आगमन को देखते हुए सरकारी मशीनरी रैली को लेकर ज्यादा गम्भीरता दिखा रही है। गुरुवार को कलेक्ट्रेट के सामने दिए ओरण टीम की ओर से कलेक्ट्रेट के सामने दिया जा रहा धरना 10वें दिन भी जारी रहा।

शांतिपूर्वक निकाली जाएगी रैली

सुमेरसिंह सांवता ने बताया कि शुक्रवार को सुबह 11 बजे गड़ीसर चौराहा से रैली का आगाज किया जाएगा। यह शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए धरनास्थल तक पहुंचेगी। उन्होंने बताया कि रैली पूर्णतया शांतिपूर्ण रहेगी। धरनास्थल पहुंचने के बाद संत-महात्मा और ओरण टीम के कुछ सदस्य मांगों को लेकर प्रशासन के पास जाएंगे। रैली में शामिल होने के लिए लोगों में स्वत:स्फूर्त जोश है और गांव-गांव से लोग इसमें शामिल होने के लिए पहुंचेंगे।

चाक-चौबंद प्रबंध

एक तरफ प्रशासन की ओर से ओरण पे्रेमियों के आंदोलन को समाप्त करवाने के लिए जनप्रतिनिधियों के साथ उच्चाधिकारियों से निरंतर संवाद किया जा रहा है, दूसरी ओर शुक्रवार की जनाक्रोश रैली के मद्देनजर शांति बनाए रखने के चाक-चौबंद प्रबंध किए गए हैं। कलेक्ट्रेट के आगे बांस की बल्लियों से बेरिकेडिंग करवाई गई है और उसके आगे पुलिस के बैरियर भी लगाए गए हैं। जिससे शुक्रवार को आने वाली भीड़ को प्रवेश करने से रोका जा सके। कलेक्ट्रेट के मुख्य द्वार की भी आवश्यक मरम्मत गुरुवार को करवाई गई। पुलिस की ओर से रैली के मद्देनजर पूरे मार्ग पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए जाएंगे।

कड़ी सुरक्षा व्यवस्था होगी

जैसलमेर में शुक्रवार को प्रस्तावित रैली को देखते हुए पुलिस की तरफ से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। हम चाहते हैं कि रैली शांतिपूर्वक संपन्न हो। अव्यवस्था फैलाने की कोशिश की गई तो सख्ती से निपटा जाएगा।

  • अभिषेक शिवहरे, पुलिस अधीक्षक, जैसलमेर

