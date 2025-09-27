पर्यटन नगरी में रेबीज का खतरा, सैलानियों तक पहुंची चिंता

स्वर्णनगरी जैसलमेर जहां देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों के लिए हमेशा आकर्षण का केंद्र रही है, वहीं अब यहां आवारा श्वानों की बढ़ती तादाद चिंता का विषय बन गई है। शहर के मुख्य बाजारों, पर्यटन स्थलों और आवासीय इलाकों में झुंड के झुंड घूम रहे आवारा श्वान स्थानीय निवासियों के अलावा आने वाले सैलानियों के लिए परेशानी के साथ संकट का सबब बने हुए हैं। शहर में ढिब्बा पाड़ा, रिंग रोड, गड़ीसर सरोवर के आसपास के क्षेत्रों, गफूर भट्टा, कलाकार कॉलोनी, डेडानसर मार्ग, हनुमान चौराहा से बिजलीघर के पीछे वाले हिस्से में एसबीआइ चौराहा तक जाने वाली लिंक रोड, शिव मार्ग से लेकर शहर के अंदरूनी इलाकों में आवारा कुत्तों की भरमार हो गई है। ये श्वान स्थानीय बाशिंदों को आए दिन काट खा रहे हैं और उन्हें अस्पताल पहुंच कर एंटी रेबीज के 5 इंजेक्शन खाने के अलावा अन्य दर्द सहने की नौबत आ रही है। सीजन में बड़ी संख्या में आने वाले देशी-विदेशी सैलानियों को भी कई बार ये श्वान अपना निशाना बना लेते हैं। जवाहिर चिकित्सालय के पीएमओ डॉ. चंदनसिंह तंवर के अनुसार महीने में श्वानों के काटने से घायल औसतन 15 मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं, जिनका उपचार किया जाता है।