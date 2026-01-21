रेलवे–एनडीआरएफ का संयुक्त मॉक ड्रिल, आपदा राहत में तत्परता का परीक्षण

घटना स्थल पर एंबुलेंस से कृत्रिम घायलों को बाहर निकाला गया। रेलवे और स्थानीय प्रशासन के मेडिकल कैंपों में प्राथमिक उपचार दिया गया तथा गंभीर घायलों को सरकारी अस्पताल भेजा गया। इस दौरान कोच काटकर फंसे यात्रियों को सुरक्षित निकालने और आग लगने की स्थिति में अग्निशमन नियंत्रण की प्रक्रिया का भी प्रदर्शन हुआ। संयुक्त अभ्यास में रेलवे, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना, स्थानीय पुलिस, चिकित्सा विभाग, सिविल डिफेंस, डिजास्टर मैनेजमेंट, एंबुलेंस सेवा और अग्निशमन विभाग समेत विभिन्न एजेंसियों ने हिस्सा लिया। सभी एजेंसियों के बीच समन्वय, समयबद्ध प्रतिक्रिया और बचाव तकनीकों की व्यवहारिक जांच की गई।अपर मंडल रेल प्रबंधक राकेश कुमार ने कहा कि ऐसे अभ्यास वास्तविक परिस्थितियों में राहत और बचाव कार्यों की दक्षता बढ़ाते हैं तथा तैयारियों की कमियों और आवश्यकताओं को सामने लाते हैं।