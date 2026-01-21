रेलवे–एनडीआरएफ का संयुक्त मॉक ड्रिल, आपदा राहत में तत्परता का परीक्षण

उत्तर पश्चिम रेलवे जोधपुर मंडल के जैसलमेर स्टेशन पर रेलवे–एनडीआरएफ का वार्षिक संयुक्त दुर्घटना राहत अभ्यास (मॉक ड्रिल) मंगलवार को आयोजित हुआ। अभ्यास का उद्देश्य वास्तविक दुर्घटना या आपदा की स्थिति में त्वरित और समन्वित राहत कार्यों की क्षमता की जांच करना रहा। अभ्यास की रूपरेखा के अनुसार साबरमती–जैसलमेर सवारी गाड़ी के प्रवेश के दौरान पटरी पर अचानक वाहन आ जाने से टकराव की स्थिति बनाई गई। लगभग दोपहर 12 बजे दुर्घटना की सूचना मिलते ही रेलवे में आपात प्रतिक्रिया प्रणाली सक्रिय हुई। जैसलमेर से दुर्घटना राहत गाड़ी और जोधपुर से चिकित्सा राहत गाड़ी तत्काल रवाना की गई।
घटना स्थल पर एंबुलेंस से कृत्रिम घायलों को बाहर निकाला गया। रेलवे और स्थानीय प्रशासन के मेडिकल कैंपों में प्राथमिक उपचार दिया गया तथा गंभीर घायलों को सरकारी अस्पताल भेजा गया। इस दौरान कोच काटकर फंसे यात्रियों को सुरक्षित निकालने और आग लगने की स्थिति में अग्निशमन नियंत्रण की प्रक्रिया का भी प्रदर्शन हुआ। संयुक्त अभ्यास में रेलवे, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना, स्थानीय पुलिस, चिकित्सा विभाग, सिविल डिफेंस, डिजास्टर मैनेजमेंट, एंबुलेंस सेवा और अग्निशमन विभाग समेत विभिन्न एजेंसियों ने हिस्सा लिया। सभी एजेंसियों के बीच समन्वय, समयबद्ध प्रतिक्रिया और बचाव तकनीकों की व्यवहारिक जांच की गई।अपर मंडल रेल प्रबंधक राकेश कुमार ने कहा कि ऐसे अभ्यास वास्तविक परिस्थितियों में राहत और बचाव कार्यों की दक्षता बढ़ाते हैं तथा तैयारियों की कमियों और आवश्यकताओं को सामने लाते हैं।
