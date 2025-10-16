हमेशा मुस्कुराते रहने वाले बिछड़ गए राजेन्द्रसिंह, रो पड़ा शहर.. चहुंओर सन्नाटा

राजेन्द्रसिंह अपने साथी मनोज भाटिया के साथ पोकरण जा रहे थे, जहां एक मेडिकल दुकान का उद्घाटन होना था। उनके भाई देवीसिंह ने बताया कि वे एयरफोर्स स्टेशन के पास पहुंचे तो बस निकल चुकी थी। उन्होंने फोन पर बस को रेलवे स्टेशन पर रुकवाया और वहीं से सवार हुए। उन्हें कार से जाने की सलाह दी गई थी, लेकिन उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा था—दो घंटे का ही तो रास्ता है। कुछ ही देर बाद थईयात के पास मौत बनकर आई आग की लपटों ने सब कुछ बदल दिया।