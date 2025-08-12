… हर घर तिरंगा के तहत निकाली रैली, ली सेल्फी

केन्द्र सरकार के निर्देशानुसार हर घर तिरंगा व हर घर स्वच्छता अभियान के द्वितीय चरण के अंतर्गत नगरपालिका की ओर से जागरुकता को लेकर मंगलवार को कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कस्बे में नगरपालिका की ओर से जागरुकता रैली निकाली गई। कस्बे के व्यास सर्किल से मोटरसाइकिलों, ट्रैक्टर व टैक्सियों में पालिकाकर्मी रवाना हुए। तिरंगा फहराते हुए निकाली गई रैली में जोश व उत्साह नजर आया। यह रैली स्टेशन रोड, सुभाष चौक, फोर्ट रोड, नेहरु बालोद्यान से पुन: नगरपालिका पहुंची। इसी तरह रामदेवसर तालाब से सालमसागर तालाब तक इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के श्रमिकों की रैली निकाली गई। पालिकाध्यक्ष मनीष पुरोहित ने 15 अगस्त को अपने घरों पर तिरंगा फहराने का आह्वान किया। अधिशासी अधिकारी झब्बरसिंह सोलंकी ने स्वच्छता अभियान को लेकर जन-जागरण किया। इसी तरह नगरपालिका परिसर में हर घर तिरंगा व हर घर स्वच्छता को लेकर हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। पालिकाध्यक्ष पुरोहित व अधिशासी अधिकारी सोलंकी सहित कार्मिकों ने हस्ताक्षर कर सैल्फी ली। स्वच्छ भारत मिशन के प्रभारी नंदकिशोर माली ने अभियान के तहत आयोजित होने वाली गतिविधियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कस्बे के मुख्य चौराहों व मार्गों पर सजावट कर स्वागत द्वार लगाए गए है। उन्होंने बताया कि अपने घरों पर तिरंगा झंडा लगाने के लिए नगरपालिका के आगे लगे सद्भावना केन्द्र से नि:शुल्क प्राप्त किए जा सकेंगे।